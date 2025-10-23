Backendutvecklare till Axis Communications
2025-10-23
Som backendutvecklare designar, bygger och underhåller du robusta serverapplikationer som driver Axis Communications kärnverksamhet. Du deltar i utveckling av nya funktioner och modernisering av befintliga plattformar, vilket säkerställer prestanda och tillförlitlighet i stor skala. Varmt välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Axis arbetar med utveckling av nätverksbaserad kameraövervakning och erbjuder i dagsläget både kameror och systemlösningar inom området. Företaget är ledande inom sin bransch och har kontor i 20 länder samt samarbetspartners världen över.
I denna roll kommer du att arbeta med att utveckla och underhålla serverbaserade system, med fokus på nyutveckling samt optimering av befintlig kod. Du kommer att kombinera backend-kodning med DevOps-ansvar, vilket kräver en bred teknisk kompetens och ett engagemang för hela applikationens livscykel.
Du erbjuds
• En möjlighet att arbeta på ett världsledande företag inom nätverksbaserad videoövervakning
• Ett givande konsultuppdrag på Academic Work, med chans till långsiktighet i rollen hos Axis Communications
• Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande
Dina arbetsuppgifter
• Utveckla, testa och underhålla skalbara och pålitliga backend-tjänster och API:er, primärt i Python och PHP
• Hantera och felsöka applikationer och infrastruktur i en Linux-miljö
• Skriva och underhålla Bash-skript för att automatisera driftsättningar, övervakning och operativa uppgifter
• Samarbeta med frontend-utvecklare och andra teammedlemmar för att leverera högkvalitativa funktioner
• Proaktivt identifiera och föreslå nya idéer för att förbättra system och utvecklingsprocesser
• Ta ägandeskap över funktioner och system från koncept till driftsättning och underhåll
• Underhålla, refaktorisera och förbättra befintliga äldre kodbaser
VI SÖKER DIG SOM
• Har god kunskap i backend-utveckling med Python och/eller PHP
• Har gedigen erfarenhet av Linux-miljöer
• Har förmåga att skriva rena och effektiva Bash-skript för automation
• Har erfarenhet av databaser såsom MySQL
• Förtrogenhet med att bygga och konsumera RESTful API:er
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av molnplattformar, tex AWS, GCP, Azure
• Kunskap om Ansible
• Erfarenhet av övervaknings- och loggningsverktyg
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Respektfull
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Här kan du läsa mer om Axis Communications! Varaktighet, arbetstid, etc.
