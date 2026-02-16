Backendutvecklare
Quest Consulting Sverige AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-02-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quest Consulting Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en Backendutvecklare.
I rollen ansvarar du för lösningsdesign och end-to-end-implementering av ny funktionalitet i teamets tjänster. Du blir en del av ett team som driver utveckling och förändring i komplexa system i mycket stor skala.Publiceringsdatum2026-02-16Kvalifikationer
Du har erfarenhet av att bygga och skala tjänster i Java, Postgres och BigTable på Google Cloud Platform.
Du har erfarenhet av data och datapipelines (Scio, Flight).
Du har mycket god problemlösningsförmåga och snabb beslutsförmåga med starkt handlingsfokus.
Du har stark förmåga att uttrycka sig i skrift och muntligt. Bekväm med att leda tekniska djupdykningar och workshops samt demonstrationer för intressenter.
Du är självgående och trivs i team som samarbetar tätt och utvecklar varandra genom feedback.
Det är meriterande om du har erfarenhet inom e-handel eller finansiella system.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659), https://quest.se/ Jobbnummer
9745428