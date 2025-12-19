Backendutvecklare
Bolagsverket är en myndighet i Sundsvall med drygt 600 medarbetare som arbetar tillsammans för ett enklare och tryggare företagande. Regeringen har gett oss flera viktiga uppdrag inom digitalisering och brottsförebyggande arbete. Vill du vara med?Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Som backendutvecklare hos oss arbetar du med att utveckla och förvalta Bolagsverkets it-tjänster och it-system, i ett agilt team med stort eget ansvar. Du kommer vara delaktig i vår pågående resa mot en ny teknisk plattform, där CI/CD, Docker, WSO2, Micro-services (REST API) och Kubernetes är centrala delar. Arbetet bedrivs enligt agila principer och inspireras av SAFe med fokus på samarbete, värdeskapande och lärande.
Du kommer även att:
* arbeta operativt i tvärfunktionella team med korta feedbackloopar och nära dialog med verksamheten
* delta i teamets kontinuerliga förbättringsarbete för ökad kvalitet, effektivitet och automation
* arbeta med omvärldsbevakning, testning, enhetstester och identifiering av it-säkerhetsrisker
* bidra till tvärfunktionella team genom att både fördjupa dig i ditt område och bredda dig inom andra delar av utvecklingsprocessen
Hos oss får du arbeta med modern teknik och vara med och bygga framtidens it-lösningar för företagare och samhället. Du får en varierad och utvecklande vardag där du arbetar både med nyutveckling och förvaltning, och där backendutveckling i java och spring boot står i centrum.
I rollen får du även möjlighet att arbeta med verktyg och tekniker som Jira, Confluence, Insomnia, Gitlab, Kafka, IBM MQ och Maven/Gradle. Roller erbjuder även möjlighet att prova nya tekniker, experimentera och driva fram innovativa lösningar genom våra olika kompetensforum där vi arbetar nära varandra och utbyter erfarenheter.
Du ingår i ett engagerat agilt team där samarbete, korta beslutsvägar och god dialog är en naturlig del av arbetet. Vår kultur präglas av vi-känsla, lekfullhet, hjälpsamhet och att alltid fokusera på lösningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är samarbetsorienterad och arbetar prestigelöst för gemensamma resultat. Du är lösningsorienterad och hittar vägar framåt även vid komplexa utmaningar. Vidare är du analytisk med en förmåga att se samband i komplex information och har en god lärförmåga, är nyfiken, uppdaterar dig inom området och är öppen för nya arbetssätt och tekniker.
För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du har:
* eftergymnasial utbildning inom it eller annan utbildning eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig
* aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom backendutveckling
* erfarenhet av arbete med CI/CD och tillhörande containerhantering med delar som t.ex. Docker och Kubernetes.
* erfarenhet av att ha arbetat med backendramverket Spring Boot eller motsvarande
* erfarenhet av agilt arbetssätt
* mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
Vi ser det som meriterande om du dessutom har:
* relevant akademisk utbildning från högskola eller universitet
* mer än två års arbetslivserfarenhet inom systemutveckling [SJ1]
* arbetslivserfarenhet med inriktning mot javautveckling generellt, JavaEE, Spring Boot och Maven.
* arbetat i skalat agilt arbetssätt, t.ex. SAFe.
Känner du igen dig i beskrivningen? Då är du rätt person för oss. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Bifoga endast CV.
Placeringsort är Sundsvall. Vi erbjuder möjlighet att till viss del arbeta på distans utifrån verksamhetens behov.
Hos oss får du arbeta i en organisation där engagemang, samhällsnytta och utveckling står i centrum. Bolagsverkets medarbetare sitter tillsammans i fina lokaler vid hamnen i centrala Sundsvall. Att vi sitter tillsammans gör att vi får ett smidigt samarbete i vardagen.
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte registrera ansökan i rekryteringssystemet. Kontakta istället den rekryterande chefen för att lämna in din ansökan på annat sätt. Du hittar kontaktuppgifterna i annonsen. Du behöver då ange tydligt på din ansökan att du har skyddade personuppgifter. Det är endast om du har skyddade personuppgifter som din ansökan kan undantas från att bli offentlig handling.
Bakgrundskontroll av våra slutkandidater via vårt externa rekryteringsstöd ingår som en del i vår rekryteringsprocess. Genomförd och godkänd bakgrundskontroll är en förutsättning för anställning hos Bolagsverket.
På Bolagsverket vill vi ge våra medarbetare goda förutsättningar att göra ett bra jobb, trivas på jobbet och må bra. Vi satsar på arbetshälsa för att öka hälsomedvetandet och ge alla möjlighet till ett aktivt och regelbundet deltagande i hälsofrämjande aktiviteter på arbetsplatsen. Vi erbjuder dessutom friskvårdsbidrag, friskvårdstimme samt har massage och gym i våra egna lokaler i Sundsvall.
Bolagsverket har fått flera nya uppdrag som bidrar till ett enklare och tryggare företagande. Det betyder att vi kommer att rekrytera nya kollegor inom flera områden.
Här kan du läsa mer om uppdragen och vilka tjänster vi kommer sökahttps://bolagsverket.se/jobbamedoss/ledigajobb/nyauppdragnyakollegorvillduvaramed.5826.html
Vi undanber oss alla erbjudanden om rekryterings- och annonshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AD 6083/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bolagsverket
(org.nr 202100-5489) Arbetsplats
Bolagsverket, It-avdelningen Kontakt
Annika Dalén annika.dalen@bolagsverket.se 070-5511830 Jobbnummer
9654764