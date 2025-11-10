Backendutvecklare
2025-11-10
Plats: Stockholm eller Sundsvall
Omfattning: 100 %
Distansarbete: Upp till 50 %
Uppdragsperiod: 2 februari 2026 - 1 februari 2027
Sista dag att ansöka är 20 november 2025
Om uppdraget
Vi söker nu en erfaren backendutvecklare till ett uppdrag inom utvecklingen av en nationell digital identitetslösning kopplad till den europeiska digitala identitetsplånboken (EUDIW).
Uppdraget innebär att vara delaktig i utvecklingen av en säker, robust och framtidssäker digital infrastruktur som kommer att användas av både medborgare och verksamheter i hela landet.
Som backendutvecklare kommer du att arbeta i ett agilt team med fokus på utveckling, säkerhet och skalbarhet. Du kommer att bidra till design, implementering och kvalitetssäkring av mikrotjänster och backendkomponenter i en modern och säker arkitektur.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Utveckla och underhålla backend-tjänster i Java
Arbeta med microservice-arkitektur i Linux-miljö
Bidra till utveckling och drift i containerbaserade miljöer (t.ex. Kubernetes, OpenShift)
Använda moderna verktyg som Git, Maven och Gradle
Samarbeta i agila team och bidra till ett säkerhetsmedvetet arbetssätt
Stödja utveckling och integration med API:er och autentiseringslösningar
Bidra till systemens tillförlitlighet och prestanda

Profil

Kvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet av backendutveckling i Java
Minst 3 års erfarenhet av utveckling i Linux-miljö
Minst 3 års erfarenhet av microservice-arkitektur
Erfarenhet av Quarkus, Spring Boot eller liknande ramverk
Goda kunskaper i Git, Maven, Gradle eller motsvarande verktyg
Erfarenhet av agil utveckling (Scrum, Kanban)
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av kryptografiska funktioner, certifikathantering och HSM
Kunskap om SAML2, OpenID, eller OAuth 2.0
Erfarenhet av Kafka, SQL- och NoSQL-databaser, cachelösningar
Erfarenhet av frontend- eller apputveckling
Tidigare arbete med öppen källkod
Erfarenhet av containerbaserade miljöer som Kubernetes eller OpenShift
Omfattning och villkor
Startdatum: 2 februari 2026
Slutdatum: 1 februari 2027
Möjlighet till förlängning upp till 12 månader
Arbetsort: Stockholm eller Sundsvall (minst två dagar på plats per vecka)
Distansarbete: Upp till 50 % enligt överenskommelse
Säkerhetsklassning: Konsulten måste genomgå säkerhetsprövning (säkerhetsklass 2) innan uppdragets start
Om Soros Consulting
Soros Consulting är specialister på att matcha kvalificerade konsulter med uppdrag inom offentlig sektor och näringsliv. Vi fokuserar på kvalitet, transparens och långsiktiga samarbeten som skapar verkligt värde - för både kund och konsult.
Vill du vara med och utveckla framtidens digitala identitetslösningar och bidra till ett samhällsviktigt uppdrag?
