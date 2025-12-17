Backend-utvecklare till global molntjänst i Linköping
2025-12-17
Vi på TaxiCaller söker en duktig backend-utvecklare för att kunna öka utvecklingstakten av vår mobility as a service-plattform.
Om dig
Vi söker dig som passar in på följande beskrivning:
• Du har studerat på universitet/högskola med inriktning mjukvaruutveckling.
• Du har programmerat mycket i objektorienterade språk, gärna i Java men det är ej ett krav.
• Du har ett bra driv och kan jobba självständigt.
• Du har erfarenhet av serverprogrammering med databaskoppling.
• Du har god förståelse för skalbarhet och prestanda, du får gärna ha erfarenhet av att arbeta med transaktionsintensiva system.
Vi ser det som positivt om:
• Du har erfarenhet av HTML5 och JavaScript.
• Du har erfarenhet av PHP, SSL och MySQL.
Om dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med serverdelen i vår mobility as a service-plattform.
Vi har servrar i samtliga världsdelar och systemet är mycket komplext.
Utvecklingen sker delvis i Java med mysql som databas.
Vi har även micro services, där vi kör med redis som in memory data store samt mysql som databas.
Du kommer att jobba både med att designa serverarkitekturen och även själva implementationen och du kommer att jobba mycket tätt med vår CTO.
Vi arbetar agilt enligt Scrum.
TaxiCaller grundades 2011 och har utvecklat en mobility as a service-plattform som snabbt har nått internationella framgångar och används idag av transportbolag i hela världen. Inledningsvis var vårt fokus på erbjuda vårt system till taxibolag, men vi har nu breddat oss och erbjuder vårt system till andra typer av transportbolag också, t.ex. bussbolag.
Vårt system är revolutionerande i och med att vi hela tiden använder den senaste teknologin inom både webb-lösningar och smarta mobiler (iPhone och Android). Vi upplever en stark efterfrågan på vår produkt och vi behöver därför utöka vår utvecklingsavdelning.
Vi har vårt huvudkontor på Mjärdevi i Linköping.
Mer information om oss finner du på: www.taxicaller.com
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
Detta är ett heltidsjobb.
Taxicaller Nordic AB
http://www.taxicaller.com
Diskettgatan 11A
)
583 35 LINKÖPING Jobbnummer
9648405