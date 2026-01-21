Backend-utvecklare
2026-01-21
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
Visa alla jobb hos Evity AB i Umeå
Vi söker dig som vill vara med och skapa det bästa HR-verktyget för att introducera, utveckla och engagera personal i små och medelstora företag.
Vi vill hjälpa företag och ledare att skapa bästa möjliga arbetsplats för sina anställda då vi är övertygade om att personal som trivs och utvecklas skapar framgångsrika företag.
För att nå vårt mål behöver vi utmana traditionella arbetssätt och metoder samt utveckla ett verktyg som är väldigt enkelt att använda och som ger våra kunder förståelse för hur de kan arbeta för att bli en bättre arbetsgivare. Du kan läsa mer om oss på www.evity.hr.
Där kommer du in i bilden
Vi behöver stärka utvecklingsteamet med en utvecklare som har erfarenhet från både backend och frontend. Du kommer arbeta i ett tight team med både anställda och konsulter som finns utsrpidda i hela världen.
Utvecklingsfokus kommer primärt att vara vidareutveckling av befintliga features och stabiliseringsarbete.
Plats
Kontor och team finns i Umeå, där vi ser att även du sitter på plats i Umeå.
Språk:
ASP.Net 8
Frontend: React
Lön och förmåner
Lönen består av en marknadsmässig månadslön.
Vi har friskvårdsbidrag, fritt val av operativsystem på telefon/dator, kontinuerliga roliga aktiviteter.
Du ingår i ett mindre team där vi arbetar tillsammans på alla avdelningar och hjälper varandra att lyckas.
Varför arbeta med oss?
Vi är ett ungt företag med en produkt som verkligen skapar värde för företag i Sverige och internationellt. Marknaden för HR-verktyg är enorm och efterfrågan och omsättning förväntas skjutas i höjden kommande år. Att få möjligheten att komma in i ett tidigt skede och vara med på en resa där vi skalar upp hela företaget flera 100% över några år kommer vara en upplevelse som utmanar och utvecklar dig samt ger dig möjligheten att växa i din roll och karriär.Publiceringsdatum2026-01-21Erfarenheter
Du har minst 8 års erfarenhet av att arbeta i .NET och C#. Du har arbetat i minst 5 projekt där React varit frontend. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: tommy@evity.hr Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Evity AB
(org.nr 559295-3102) Arbetsplats
Evity Kontakt
VD
Tommy Nodby tommy@evity.hr 0706967022 Jobbnummer
