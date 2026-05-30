Backend utvecklare som vill elektrifiera världen
2026-05-30
Vi bygger energioptimeringstjänster som hjälper företag och elnät att konsumera el smartare och bidrar direkt till en grönare, mer elektrifierad värld. Vår filosofi är "Make the Climate friendly option more user-friendly and cost efficient". Vill du vara en del av det? Våra kärnvärden är "Trygghet", "Hållbarhet", "Innovation" och vi lever efter dem varje dag.
Vi har även kunder som vill åt vår kompetens vilket innebär att man får vara redo att ta ett konsultuppdrag när det behövs (och just nu behövs det). Oftast krävs dock minst 5 års erfarenhet, vilket är skälet till att det är ett krav för denna anställning. Vi har funnits i 1,5 år, är 12 anställda, och vi behöver bli fler.
Krav erfarenhet
⚡ Minst 5 års erfarenhet av mjukvaruutveckling i professionell miljö
⚡ Stark kompetens i .NET och C#
⚡ Erfarenhet av molnutveckling, helst Microsoft Azure (Container Apps, Functions, IoT Hub m.m.)
⚡ Vana vid mikrotjänster, distribuerade system och arkitekturdesign
⚡ Du skriver kod du kan visa upp — och du vet varför det spelar roll (clean architecture)
⚡ Systemtänk: du ser helheten, inte bara din egen ticket
⚡ Du behöver förstå svenska (helt okej att prata engelska men vi pratar svenska i vardagen)
Meriterande
• Intresse för energisystem, elnät och/eller hållbarhet
• Erfarenhet inom
• Cybersecurity
• DevOps och CI/CD pipelines
• IoT eller realtidssystem
• Aktörsmodellen (typ Akka eller Orleans)
• Co-pilot, Claude eller liknande
• Certifiering på Azure
• Har du jobbat med front end i typ React/Blazor är det en fördel
Tekniskt fokus
• NET / C# · Azure (Container Apps, Functions, IoT Hub) · Mikrotjänster · CI/CD · Docker · Git · SQL · Bicep
Precis som vi
Vi söker dig som är engagerad i det du gör — du har åsikter om arkitektur men kan ändå kompromissa, du tycker att pull requests är kärlek och code reviews är schysst stöd från kollegor. Vi vill göra det enkelt och kostnadseffektivt att vara miljövänlig, och det präglar vad vi bygger. Vi är ett litet team som faktiskt tror att rätt kod kan förändra energisystemet. Vi söker en till som delar det. Vi är flexibla och kan tänka oss att ta ett konsultuppdrag om det behövs.
Vad du får hos oss
⚡ Arbete med faktisk klimatpåverkan
⚡ Vi har ett grymt kompetent team och bra stämning (gillar du bräd/kortspel är det bonus)
⚡ Vi har ett trevligt kontor vid Järntorget, men det är okej att jobba hemifrån ett par dagar i veckan
⚡ Platt organisation — korta beslutsvägar och nära teknikdiskussioner
⚡ Teamet arbetar agilt med mycket självbestämmande
⚡ Stor teknisk frihet att påverka arkitektur och lösningar
⚡ Tidig medarbetare = stor påverkan på produkt och kultur
⚡ Snabbväxande startup-tempo med meningsfull riktning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grid Collective AB
(org.nr 559482-9383), https://www.gridcollective.se/
Heurlins Plats 1 A (visa karta
)
413 30 GÖTEBORG Kontakt
VD
Daniel Elfstrand daniel.elfstrand@gridcollective.se 0708209794
