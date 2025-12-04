B2B-säljare (IT/Telekom) 100% Remote
2025-12-04
Addvo (addvo.se) söker B2B-säljare (IT/Telekom) - 100% remote
Addvo söker en vass B2B-säljare som vill äga sina affärer från första kontakt till signerat avtal. Vi levererar telekom- och IT-lösningar för företag och gillar tempo, tydlighet och resultat. Inga onödiga möten - bara bra affärer och nöjda kunder.
Det här är en roll för dig som vill ha frihet, ansvar och en prestationsbaserad ersättningsmodell där du själv påverkar taket.
Rollen
Du driver hela säljprocessen och bygger din egen pipeline. Du jobbar nära oss, men styr din vardag själv.

Dina arbetsuppgifter
Prospektera och kontakta företagskunder (telefon, e-post, LinkedIn)
Boka och genomföra digitala kundmöten
Göra behovsanalys och presentera lösningar inom telekom/IT
Ta fram offert och avtal, driva förhandling och stänga affärer
Arbeta strukturerat med uppföljning och CRM
Utveckla kundrelationer och skapa merförsäljning över tid
Vi söker dig som
Har erfarenhet av B2B-försäljning
Har vana av uppsökande försäljning och telefon
Är självgående, strukturerad och tar ansvar
Kommunicerar tydligt på svenska och engelska
Trivs med att arbeta remote och leverera med eget driv
Meriterande
Erfarenhet från telekom/IT, abonnemang, ramavtal eller volymaffärer
Ersättning och upplägg (du väljer)
Detta är en prestationsbaserad roll utan fast lön. Du kan arbeta som egen och fakturera, eller via anställning enligt överenskommelse.
Alternativ A - Partner-upplägg
Partnern erhåller 50% ersättning på affärer som partnern själv initierar och stänger.
Alternativ B - Sälj-upplägg
Säljaren erhåller 30% provision på affärer som säljaren själv initierar och stänger.
Beräkningsgrund (vad procenten räknas på) och utbetalningsvillkor fastställs i avtal (t.ex. intäkt exkl. moms eller täckningsbidrag, samt när ersättning betalas ut).
Din ersättning kan vara låg i början - eller bli riktigt hög. Du påverkar utfallet genom aktivitet och resultat.
Vi erbjuder
100% remote och frihet under ansvar
Strukturerad onboarding: introduktion till våra tjänster, processer och verktyg samt löpande stöd i affärerna
Tydliga ramar och snabba beslut
Rak och modern kultur: vi gillar driv och personer som får saker att hända
Möjlighet att växa med bolaget och ta större ansvar över tid
Start och omfattning
Start: omgående / enligt överenskommelse
Omfattning: heltid eller enligt överenskommelse
Så ansöker du
Skicka en kort presentation och ange:
Om du vill arbeta som Partner (50%) eller Säljare (30%)
Kort om din B2B-erfarenhet och vilka typer av affärer du stängt
Ansökan skickas till: info@addvo.se
Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Endast e-post
E-post: info@addvo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Addvo AB
(org.nr 559465-6596) Kontakt
Rekryteringsansvarig
Samuel Albertsson samuel@addvo.se 0737594852 Jobbnummer
9628000