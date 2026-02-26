B2B-Säljare I Impressive Relations
Impressive Relations Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-02-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Impressive Relations Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
B2B-säljare till starkt uppdrag med välkänt bolag
Vill du arbeta med B2B-försäljning där du representerar ett av Sveriges mest välkända bolag? Nu söker vi fler drivna säljare till ett etablerat och framgångsrikt uppdrag inom digitala tjänster för kredit- och marknadsinformation.
Du säljer lösningar som hjälper företag att fatta bättre affärsbeslut - och dina kunder är beslutsfattare inom ekonomi, marknad och försäljning. Det här är strategiska dialoger med tydlig affärsnytta.
Vad innebär rollen?
Som B2B-säljare har du fullt fokus på nykundsbearbetning och affärsutveckling.
Du kommer att:
Prospektera och kontakta nya företagskunder
Driva hela säljprocessen - från första kontakt till signerat avtal
Bygga upp och utveckla din egen kundportfölj
Arbeta strukturerat mot tydliga mål och budget
Du ansvarar för din pipeline, din prestation och dina resultat.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av direktförsäljning via telefonen
Är van att driva hela säljprocessen självständigt
Har arbetat med att bygga upp och utveckla kundrelationer
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Du är affärsdriven, målfokuserad och trivs i en miljö där prestation lönar sig. Nästa steg i din säljkarriär börjar här.
Vad erbjuder vi?
Fast lön + provision utan tak
Heltid (måndag-fredag kl. 08-17, fredagar slutar vi faktiskt 16)
Kontinuerliga säljutbildningar
Tydliga utvecklings- och karriärmöjligheter
En etablerad struktur med högt tempo och stark teamkänsla
Här kombineras stabilitet med ambition.
Om Impressive Relations
Impressive Relations är ett etablerat sälj- och bemanningsföretag, grundat 2012. Vi samarbetar med stora aktörer över hela Norden inom bland annat Bank & Finans, IT och Solenergi.
Vi investerar i kontinuerlig utveckling och erbjuder utbildningar inom försäljning för att stärka våra medarbetare över tid. Vår kultur bygger på prestation, laganda och långsiktiga affärsrelationer.
Ansök redan idag
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Felicia Rullander Head of Recruitment 076 425 35 70 felicia.rullander@impressiverelations.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7299806-1863453". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Impressive Relations Sweden AB
(org.nr 556851-4003), https://jobb.impressiverelations.se
Sveavägen 163 (visa karta
)
113 46 STOCKHOLM Arbetsplats
Impressive Relations Jobbnummer
9765823