2026-03-31
Nu söker vi på OnePartnerGroup flera drivna B2B-säljare till vår kund i centrala Borås. Här får du arbeta i ett engagerat team och hjälpa företag att stärka sin digitala närvaro.Om rollen
Som B2B-säljare arbetar du med hela säljprocessen, från första kontakt till avslut. Du har en viktig roll i att hjälpa små och medelstora företag att utveckla sin synlighet och ta steg mot en mer AI-anpassad närvaro.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Nykundsförsäljning- kontakt med nya företagskunder
Genomföra behovsanalyser och kunddialoger
Presentera lösningar inom digital synlighet
Driva affärer i mål och skapa goda kundrelationer
Du arbetar med ett tydligt erbjudande, korta beslutsvägar och ett starkt fokus på resultat.
Om vår kundVår kund är ett etablerat bolag med lång erfarenhet inom sin bransch och en stark position på marknaden. Här erbjuds en strukturerad säljkultur, tydliga mål och goda utvecklingsmöjligheter.
Kund erbjuder
Trygg anställning med fast lön, provision och kollektivavtal
Tydlig onboarding och kontinuerlig coaching
Närvarande ledarskap och stöd i din utveckling
En arbetsmiljö med högt tempo och stark teamkänslaPubliceringsdatum2026-03-31Profil
Vi söker dig som är engagerad, målinriktad och trivs i en roll där du får påverka din egen framgång. Du har gärna erfarenhet av försäljning, men det är inget krav. Du känner dig bekväm med telefonen som arbetsverktyg och är både driven och ansvarstagande med ett starkt kundfokus. Du motiveras av tydliga mål, högt tempo och att nå resultat, och du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska. Tidigare erfarenhet av telefonförsäljning, kundservice eller arbete med digitala tjänster är meriterande.
Plats & omfattningPlacering: Centrala BoråsOmfattning: HeltidStart: Enligt överenskommelse
AnsökanPå grund av GDPR tar vi inte emot ansökningar via mail, utan hänvisar till vår hemsida.Du visar ditt intresse genom att enkelt ansöka via vår hemsida. Vi arbetar med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.I processen kommer sedan urval genom intervjuer, tester, referenstagning och bakgrundskontroll ingå för de kandidater som utifrån matchning med tjänstens kravprofil går vidare till kommande steg. Testerna är ett verktyg för att kunna säkerställa ett kompetensbaserat urval samt för att bidra till mångfald, jämlikhet, objektivitet samt en fördomsfri rekryteringsprocess. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: mirnessa.omerika@onepartnergroup.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Borås AB
(org.nr 556946-6658), https://www.onepartnergroup.se/
507 40 BORÅS Arbetsplats
Katrinedalsgatan 13 Kontakt
Verksamhetschef
Mirnessa Omerika mirnessa.omerika@onepartnergroup.se +46734255109 Jobbnummer
9831510