B2B Manager
2025-10-21
Dragkrokexperten och Rameder.se är en del av BoldR-koncernen.
BoldR Group är marknadsledare i Europa inom dragkrokar och transportlösningar. BoldR Group har verksamhet i 28 europeiska länder med 17 dotterbolag. Produkter och tjänster säljs och förstklassig rådgivning ges i 27 nätbutiker och mer än 130 egna filialer. I Sverige har Dragkrokexperten idag 14 egna servicecenter, samt samarbete med över fyrtio partnerverkstäder från Malmö i söder till Luleå i norr.
Är du en erfaren säljare som brinner för B2B-försäljning och vill driva affärer inom ett expansivt företag? Då kan du bli vår nästa B2B Manager på Dragkrokexperten!
Som B2B Manager ansvarar du för att:
Leda B2B försäljningen i Sverige samt ansvara för B2B försäljningen i Storstockholm.
Utveckla och vårda relationer med företag och återförsäljare.
Identifiera nya affärsmöjligheter och driva försäljning.
Skapa strategier för tillväxt och lönsamhet.
Föra dialog med interna team för att säkerställa bästa kundupplevelse.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom fordonsbranschen eller retail.
Är självgående, strukturerad och resultatinriktad.
Har god kommunikativ förmåga och kan bygga långsiktiga kundrelationer.
Trivs med att arbeta både strategiskt och operativt.
Bor i Storstockholm eller i dess omnejd och som har god kännedom om området.
Vi erbjuder:
En central roll i ett växande företag med stark marknadsposition.
Möjlighet att påverka strategi och utveckling.
Engagerade kollegor och en entreprenöriell arbetsmiljö.
Arbetet kommer i viss mån att innebära resor och övernattningar.
Ansök till oss! Vi vill gärna höra mer från dig!
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
