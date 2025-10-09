B-chaufför sökes för extrajobb i Malmö!
2025-10-09
Vill du ha ett fysiskt och självständigt arbete med varierande arbetsuppgifter? Gillar du att köra bil och har tid över från studierna? Då har vi tjänsten för dig!
Elis Textil Service AB är en ledande aktör inom textil- och hyreslöningar för företag och offentliga miljöer. Med lång erfarenhet och ett brett tjänsteutbud erbjuder Elis effektiva och hållbara lösningar inom tvätt, textilvård och matthantering. Företaget levererar högkvalitativa produkter och tjänster till kunder inom en mängd olika branscher. De är ett globalt företag med starkt fokus på hållbarhet och kundservice.
Dina arbetsuppgifter kommer vara att arbeta kvällstid och självständigt köra ut på en rutt där du byter och hanterar mattor. Arbetat innebär ett stort fokus på service och kvalitet där du träffar kunder. Arbetet sker i olika offentliga miljöer och innebär en fysisk tung arbetsbelastning då mattorna är tunga. Du kommer bli anställd av StudentConsulting men utföra arbetet hos vår kund.
Arbetstiderna är förlagda på måndagar-fredagar mellan 15:30-20:30 (viss flexibilitet i arbetstiden). Du förväntas arbeta ca 2 kvällar i veckan. Arbetet kommer starta med två introduktionsdagar för att ge dig rätt förutsättningar att utföra arbetet. Arbetet kommer pågå från oktober-mars månad.
DETTA SÖKER VI
Krav för tjänsten:
• B-körkort och god körvana
• Fysisk uthållighet
• Ansvarstagande
• God Servicekänsla och förmåga att möta kunder på ett professionellt sätt
Tidigare erfarenhet av liknande arbete är meriterande men inget krav.
Krav för tjänsten är att du studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Detta är ett extrajobb vid sidan av dina studier.
OM FÖRETAGET
Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport.
StudentConsulting
Team Malmö Lager/Produktion malmo.lager.produktion@studentconsulting.com
