Azure DevOps Specialist (nivå 3 - medior)
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Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en Azure DevOps Specialist (nivå 3 – medior) hos vår kund.
Om uppdraget
Vi söker en Azure DevOps Specialist för att stärka vår utvecklings- och leveransförmåga inom våra utvecklingsplattformar. Uppdraget syftar till att möjliggöra effektiva, säkra och skalbara leveransflöden genom hela DevSecOps‐kedjan – från kod till test och deploy och release. Konsulten kommer att ingå i ett team med tydligt fokus på automation, DevSecOps och release on demand i större skala, och arbeta i nära samverkan med utvecklingsteam, arkitekter och intern drift-/plattformorganisation. Uppdraget avser Azure DevOps som plattform, inte generell DevOps.
Uppdraget innebär att konsulten bidrar till vidareutveckling och förvaltning av organisationens Azure DevOps‐plattform. Arbetet omfattar att bygga och underhålla skalbara CI/CT/CD‐lösningar som kan användas av flera utvecklingsteam, samt att utveckla och kvalitetssäkra pipelines med hjälp av Managed DevOps Pools och YAML‐baserade konfigurationer. I uppdraget ingår även att arbeta med pakethantering och feeds samt att delta i framtagning och efterlevnad av ramverk, governance och tekniska policies kopplade till Azure DevOps.
Konsulten förväntas stödja utvecklingsteamen i deras användning av plattformen och säkerställa att lösningarna är förvaltade och livscykelhanterade samt används på ett säkert, standardiserat och enhetligt sätt. Vidare ingår att integrera säkerhet och testautomatisering i leveransprocesserna och att aktivt bidra till kontinuerlig förbättring av arbetssätt, flöden och en ökad grad av automation.
Vi ser att konsulten har flerårig erfarenhet som Azure DevOps specialist och har en god förståelse för Azure DevOps som plattform och är van vid att arbeta med YAML, Git, PowerShell och C#. För att lyckas förutsätts erfarenhet av att bygga och underhålla CI/CT/CD-pipelines samt att arbeta med pakethantering, feeds och automatiserade flöden.
Det är en fördel att ha jobbat enligt agila metoder, gärna inom ramverket SAFe där samarbete, struktur och förändring går hand i hand. Samt att det finns ett genuint intresse för DevSecOps och en vilja att både förenkla och förbättra inte bara koden, utan även processer och arbetssätt.
Meriterande för rollen är erfarenhet av säkerhetsscanning av källkod, hantering av containerplattformar eller skalbara lösningar för kontinuerlig test, eller utvecklarbakgrund inom .Net.
I uppdraget förväntas konsulten ha ett teamorienterat och kommunikativt arbetssätt samt bidra aktivt i samarbetet med andra roller och team. Konsulten ska kunna dela med sig av sin kunskap, vara nyfiken på ny teknik och tillämpa ett lösningsfokuserat angreppssätt i sitt arbete. Vidare förväntas konsulten uppträda ödmjukt i sin expertroll och känna sig trygg i att ta en rådgivande roll gentemot utvecklingsteam och andra intressenter.
Vi arbetar hybrid vilket innebär arbete på kontoret varvat med distansarbete. I rollen kommer konsulten att rapportera till gruppchef IT Test- & Utvecklingsstöd.Publiceringsdatum2026-07-11Kvalifikationer
Skallkrav:
Minst 4 års dokumenterad erfarenhet som Azure DevOps-specialist
Erfarenhet av automatiserade leveransflöden från kod till test och drift
Förståelse för DevSecOps-principer och säkerhet i leveransprocessen
Förmåga att bygga skalbara lösningar för flera utvecklingsteam
God praktisk erfarenhet av Azure DevOps som plattform
Börkrav:
Utvecklarbakgrund inom .Net (C#)
Erfarenhet av agila arbetssätt (t.ex. SAFe)
Erfarenhet av testautomatisering och CI/CD-ramverk
Erfarenhet av säkerhetsskanning i pipelines (t.ex. SonarQube)
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Sista dag att ansöka är 2027-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8056032-2097959". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Stockholms Centralstation (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
10000265