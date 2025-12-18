AWS Architect
2025-12-18
Vill du arbeta på en av Sveriges bästa arbetsplatser?
Sopra Steria, Nordens ledande företag inom digital transformation, söker en erfaren och kompetent Cloud Architect inom AWS med dokumenterad erfarenhet för att stärka vårt framstående team. Vi har blivit erkända som Karriärföretag och en av Sveriges bästa arbetsplatser 2025 av Great Place to Work. I denna roll kommer du att spela en avgörande roll i leveransen av innovativa molnbaserade projekt till våra kunder samt bidra till vidareutvecklingen av vårt framstående molnerbjudande
Som arkitektkonsult inom AWS kommer du att:
- Delta aktivt i planering, design och implementation av AWS-lösningar för våra kunder.
• Operativt arbeta med lösningar som omfattar hela bredden av AWS-plattformen, inklusive IaaS och PaaS, med fokus på identitets- och åtkomststyrning via AWS IAM.
• Coacha och vägleda kunder om optimal användning av moln- och hybridteknologi för att implementera nya lösningar eller migrera befintliga tjänster till AWS.
• Fungera som ämnesexpert som stödjer flera team eller som teknisk teamledare med övergripande ansvar för leveransen.
För att lyckas med detta tror vi att du:
• 5 till 8 års dokumenterad erfarenhet som AWS-arkitekt med stark tekniskt fokus och problemlösningsförmåga.
• Utmärkta kommunikationsfärdigheter på svenska och engelska, både i tal och skrift.
• Förmåga att automatisera och optimera arbetsflöden.
• Erfarenhet av att översätta kundens behov till konkreta designförslag och implementeringar.
• Erfarenhet från konsultbranschen med förmåga att arbeta i både stora och små team.
Kvalifikationer och färdigheter:
• Erfarenhet av design och implementering av lösningar i det publika molnet, med fokus på kostnadsoptimering, säkerhet, skalbarhet, prestanda och tillgänglighet.
• Kompetens inom programmerings- och/eller skriptspråk (t.ex. Python, Bash, Powershell).
• Erfarenhet av CI/CD-verktyg som AWS CodePipeline, GitHub Actions eller Jenkins.
• Erfarenhet av Infrastructure as Code (CloudFormation, Terraform, CDK etc.).
• Förståelse och erfarenhet av ramverk som AWS Well-Architected Framework, Cloud Adoption Framework och Security Reference Architecture.
• Kunskap inom molnsäkerhet och Zero Trust-arkitektur.
• Kunskap och erfarenhet av containerlösningar som Docker och Kubernetes är meriterande.
Om Sopra Steria:
Sopra Steria är en global aktör inom digital transformation med över 50 000 medarbetare i över 30 länder, varav 600 i Sverige. Vi har blivit rankade som en av Sveriges bästa arbetsplatser 2025 av Great Place to Work och är ett av topp fem bolag inom Digital Transformation enligt Gartner. Vi erbjuder en inkluderande och skicklig arbetsmiljö där du har möjlighet att vässa dina kunskaper och arbeta med branschens mest spännande projekt. Vi står nu inför en spännande tillväxtresa som genomsyrar hela verksamheten där det finns stora möjligheter att växa tillsammans med bolaget och skapa verklig förändring genom digital utveckling.
Har du fler frågor?
Om du har några fler frågor angående tjänsten får du gärna höra av dig till ansvarig rekryterare Teodor Nellvik (teodor.nellvik@soprasteria.com
).
På Sopra Steria ställer vi höga krav på både kompetens och säkerhetsmedvetenhet hos våra medarbetare. Innan en eventuell anställning kommer du därför att genomgå en bakgrundskontroll, och vid intervju behöver du kunna uppvisa giltig legitimation.
Sopra Steria tar inte emot CV:n från företag som vi inte har ramavtal tillsammans med. Vi tar inte ansvar för eventuella avgifter på CV:n som skickas oönskat till oss.
To all recruitment agencies without a base agreement: Sopra Steria does not accept resumes from agencies with whom we do not have an agreement. Please do not forward resumes to our jobs alias, Sopra Steria employees or any other company location. Sopra Steria is not responsible for any fees related to unsolicited resumes.
Ytterligare information:
Sopra Steria är ett ledande internationellt konsultbolag inom digital transformation. Vi bygger samhället genom designdriven innovation, teknisk utveckling med kunskap om marknadens ledande plattformar och driftlösningar (managed services). Med modern teknologi och en gedigen affärsförståelse är vi en helhetspartner för våra kunder och deras digitala transformationsresa. Enligt Great Place To Work är vi en av Sveriges bästa arbetsplatser, vi har tilldelats utmärkelsen Karriärföretag flera år i rad och Gartner har listat oss som ett topp 5 bolag inom digital transformation. Ersättning
