Avtalscontroller
2025-08-26
Vänersborgs kommuns centrala upphandlingsenhet söker en ny medarbetare.
Upphandlingsenheten ansvarar för kommunövergripande upphandlingar, samt som stöd vid specifika upphandlingar, vi samarbetar även med andra upphandlande myndigheter.
Vi är en liten arbetsgrupp med hög kompetens som arbetar nära varandra. Vi har ett öppet klimat där du alltid kan få hjälp och stöd från både kollegor och chef. Hos oss känner du dig välkommen, trygg och inspirerad.Dina arbetsuppgifter
Tjänsten är nyinrättad vilket innebär att du initialt kommer att få ansvaret för att upprätta ett systematiskt arbetssätt för avtalsuppföljning.
- Ansvara för vårt spendanalysverktyg.
- Samararbeta med närliggande kommuner.
- Följa upp ingångna avtal och stödja förvaltningarna med deras avtalsuppföljning.
- Arbeta med leverantörer för att komma till rätta med avvikelser och kräva in eventuella viten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleexamen, och/eller erfarenhet inom upphandling/ inköp eller annan utbildning som tillsammans med arbetslivserfarenhet bedöms som likvärdig.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Intresserad av nya arbetssätt, exempelvis AI. Vi söker dig som är noggrann, analytisk, strukturerad och samarbetsinriktad, ansvarsfull. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift samt har datorvana.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 800 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Söker du en tjänst hos oss som omfattas av krigsplacering kommer du få information om det i samband med din anställning. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du https://www.vanersborg.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/fackliga-organisationer
. Ersättning
