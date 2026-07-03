Avtalsansvarig till Fastighetsavdelningen
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2026-07-03
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Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på avdelningar för kommunikation, hr, it, ekonomi, upphandling och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, trygghet och hållbarhet samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att samordna och driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
1 plats(er).
Vill du arbeta med hyresfrågor i en samhällsviktig verksamhet? Fastighetsavdelningen i Uppsala kommun söker nu en avtalsansvarig till enheten Avtal och analys. Här får du en viktig roll i arbetet med kommunens bostads- och lokalförsörjning, där du stöttar verksamheten med avtalshantering, förhandlingar och juridisk rådgivning. Tjänsten erbjuder en varierad vardag med stort ansvar där juridik och ekonomi omsätts i hantering av konkreta frågeställningar för att möjliggöra kommunens uppdrag. Som avtalsansvarig kommer du att få möjlighet att driva och utveckla Fastighetsavdelningens arbete med lokaler och fastigheter.
Fastighetsavdelningen i Uppsala kommun ansvarar för kommunens samlade bostads- och lokalförsörjning samt förvaltar ett fastighetsbestånd, med en omsättning på cirka 2 miljarder kronor. Verksamheten är uppdelad på de tre områdena lokalförsörjning, förvaltning och affärsstöd.
Tjänsten som avtalsansvarig är en del av enheten avtal och analys, inom området affärsstöd, som har en viktig funktion i att stötta fastighetsavdelningens övriga områden och främja avdelningens utveckling. Enheten ansvarar för att Uppsala kommuns hyresrelationer hanteras både affärsmässigt och med Uppsalaborna i fokus. Som avtalsansvarig har du en central roll som både rådgivande och drivande i avtalsrelaterade och hyresjuridiska frågor för att möta kommunens behov kopplat till bostads- och lokalförsörjningen.
Vi sitter centralt i Stadshuset där vi arbetar aktivitetsbaserat och erbjuder möjlighet till flexibla arbetstider samt distansarbete upp till två dagar i veckan i den mån arbetsuppgifterna tillåter.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som avtalsansvarig ansvarar du för att hantera hyresavtalsärenden inom ditt ansvarsområde vilket bland annat innefattar förhandling, framtagning och analyser av avtal. Du arbetar nära andra roller inom fastighetsavdelningen så som förvaltare och projektledare för att tillsammans hantera gemensamma uppdrag och projekt.
Tjänsten innefattar att vara sakkunnig inom hyresjuridiska frågeställningar samt angränsande rättsområden för att både driva egna ärenden och vara en rådgivande stödfunktion. Som avtalsansvarig bidrar du även med ekonomiska och affärsmässiga analyser och underlag för att säkerställa goda affärer och att kommunens beslutsfattare fattar välgrundade beslut.
Arbetsuppgifter som bland annat ingår i tjänsten:
Avtalshantering, främst hyresavtal, i form av framtagning, granskning och analys.
Hyres- och avtalsförhandlingar.
Juridisk tillämpning, både drivande av ärenden och rådgivande.
Hantering av tvister.
Ekonomiska analyser.
Framtagning av budget-, prognos- och analysunderlag.
Utvecklings- och kvalitetsprojekt.
Kommunikation och rådgivning till fastighetsavdelningens förvaltare, strateger, projektledare och andra medarbetare samt till medarbetare inom kommunens övriga förvaltningar.Publiceringsdatum2026-07-03Kvalifikationer
För att lyckas i denna tjänst har du tidigare erfarenhet av arbete med liknande frågor. Du är utbildad jurist eller har annan utbildning som av arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Tjänsten kräver mycket goda kunskaper i Microsoft 365, speciellt i Word och Excel. Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift är en förutsättning för tjänsten. Det är meriterande med erfarenhet av processer i domstol eller hyresnämnd eller tidigare arbete i offentlig verksamhet. Övriga meriterande erfarenheter är god lokalkännedom och arbete i fastighetssystem.
I din roll tar du initiativ och sätter igång aktiviteter. Du tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Vidare ser du på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser. I ditt arbeta gör du därmed korrekta avvägningar och prioriteringar, samt väger samman komplex information och visar gott omdöme i dina uttalandet, agerande och beslut. Du trivs med att arbeta med komplexa frågor och har förmåga att analysera och lösa komplicerade problem. Du samarbetar bra med andra och relaterar till din omgivning på ett lyhört och smidigt sätt.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Johan Heribertsson, enhetschef, 018-726 30 77.
Facklig företrädare: Vision, Liselotte Ehn, 018-727 49 49.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KSN-2026-02446". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Fastighet Kontakt
Enhetschef
Johan Heribertsson +46187263077 Jobbnummer
9991463