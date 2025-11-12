Avtalsansvarig Serviceresor
2025-11-12
Serviceresor
Trafik och samhälle är en del av Region Uppsala, en av Uppsala läns största arbetsgivare. På vår förvaltning arbetar cirka 120 medarbetare. Vår verksamhetsidé är att utveckla och bedriva hållbara transporter för ett växande Uppsala län. Vi utvecklar bland annat infrastrukturen och kollektivtrafiken inom länet. Under varumärket UL bedrivs kollektivtrafik i samarbete med upphandlade trafikföretag. Våra medarbetare har en stor bredd av kompetenser och arbetar bland annat med verksamhetsutveckling, upphandling, samhällsplanering, trafikplanering, systemförvaltning, ekonomi, kommunikation, försäljning och kundtjänst.
Vår verksamhet
Vi söker nu en avtalsansvarig för avtalsområdena på avdelningen Serviceresor för att driva och utveckla leveransen till kund med fokus på bättre effekt i våra avtal och att skapa större värde och kvalité för de som reser med oss. Avdelningen Serviceresor ansvarar för länets sjukresor och arbetar med uppdraget att samordna särskilda persontransporter i länet. Avdelningen är under uppbyggnad och består idag av 6 medarbetare samt en tillhörande enhet med 14 anställda som ansvarar för beställning och trafikledning av sjukresor. Framöver kommer ytterligare 24 anställda tillkomma avdelningen då Uppsala kommun lämnar över ansvaret för sina särskilda persontransporter till Region Uppsala.
Ditt uppdrag
I ditt uppdrag som Avtalsansvarig ansvarar du för trafikavtalen med upphandlade taxibolag. Det innebär att planera uppföljningen och att samla och arbetsleda ett team som har sakkunskap inom avtalet, för att driva, förstärka och utveckla leveransen till kund. I din roll kommer du att planera för hur uppsatta mål följs upp och ansvara för att aktiviteter för förbättring och utveckling initieras och följs upp, tex kundförbättrande åtgärder och åtgärder för att säkerställa kontraktsefterlevnad. Arbetet sker i nära samarbete med olika funktioner på avdelningen. Du ansvarar också för samarbete och uppföljning av avtal mot de kommuner i länet som lämnat över sitt ansvar för särskilda persontransporter till Region Uppsala och har en ledande roll vid avdelningens upphandlingar.
Att initiera, genomföra och följa upp på utrednings- och utvecklingsarbeten är en viktig del av ditt arbete. I arbetet ingår att analysera avtal, mätetal och att ta fram underlag och leda förhandlingar. Förutom samordning internt inom förvaltningen och Region Uppsala har du nära kontakt med flera samarbetsparter såsom kommuner, trafikföretag och andra regionala kollektivtrafikmyndigheter.
Dina kvalifikationer och kompetenser
Vi söker dig som är ansvarsfull, driven och tar initiativ för att få arbetet att gå framåt. Du är strukturerad med god administrativ förmåga. Tjänsten innehåller många kontaktytor varför du behöver ha god samarbetsförmåga och vara flexibel i ditt arbetssätt men samtidigt kunna vara affärsmässigt professionell. Du är stabil, har helhetssyn och behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker även i pressade situationer. Du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål samt skapar engagemang och delaktighet. Du tar initiativ och sätter igång aktiviteter som ger resultat, du är mål- och resultatorienterad i ditt arbetssätt och planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt utifrån tidsramar och kvalitetsstandard.
Vi kommer lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.
Du har också:
• Erfarenhet av affärsutveckling och att arbeta tvärfunktionellt
• Erfarenhet av förhandling och uppföljning av komplexa avtal
• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, juridik, logistik eller management eller längre arbetslivserfarenhet inom något eller några av områdena
• Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• God digital förmåga
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete med större offentliga upphandlingar
• Erfarenhet av kollektivtrafikbranschen/särskilda persontransporter
Vi erbjuder
Tjänsten är en tillsvidaretjänst med tillträde enligt överenskommelse. Våra moderna kontor ligger mitt i centrala Uppsala, i direkt anslutning till Uppsala resecentrum och i Fyrislund i Uppsala. Som arbetsgivare vill vi skapa förutsättningar för att våra medarbetare ska ha det bra. Så att man kan känna sig trygg och ha kvalitet i livet utanför jobbet. Förutom att vi har ett av Sveriges bästa kollektivavtal erbjuder vi ett förmånligt friskvårdsbidrag. Vi vill också erbjuda våra medarbetare en flexibel arbetsplats och skapar förutsättningar till det genom möjlighet till arbete hemifrån.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Kontakta avdelningschef Serviceresor Ellen Åberg, ellen.aberg@regionuppsala.se
För Vision Emma Hagberg, emma.h.hagberg@regionuppsala.se
, 018-6174815
Övriga fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
