Avtalsadministratör på deltid till Softube i Linköping
Academic Work Sweden AB / Administratörsjobb / Linköping
2025-12-12
Vill du kombinera studier med praktisk erfarenhet inom avtalshantering på ett spännande, internationellt företag? Då ska du se hit! Softube behöver förstärkning hos sitt Legal & Agreements-team. Rollen passar dig som pluggar affärsjuridik, ekonomi eller liknande och vill få värdefull praktisk erfarenhet vid sidan av dina studier. Urvalet kommer ske löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag.
OM TJÄNSTEN
Som deltidsavtalsadministratör hos Softube får du en unik chans att få praktisk erfarenhet av avtalshantering i ett innovativt och internationellt företag. Du blir en viktig del av deras Legal & Agreements-flöde där du hjälper dem att skapa ordning och struktur i en av företagets mest centrala processer.
I rollen kommer du bland annat att hålla ordning i deras Legal & Agreements-mailkorg, sortera inkommande ärenden och se till att rätt personer får rätt information. Du kommer även att ansvarar för att ladda upp avtal i deras avtalsdatabas, framför allt NDA:s men även andra avtalstyper. Dessutom kommer du att skicka ut NDA:s till nya partners, kunder och samarbeten - något som ger dig en fin inblick i hur ett internationellt tech- och musikbolag arbetar med sina relationer.
Det här är en perfekt roll för dig som vill bygga värdefull erfarenhet vid sidan av studierna och samtidigt arbeta i en kreativ miljö där struktur och noggrannhet verkligen gör skillnad. Tjänsten innebär cirka 8 timmar i veckan, fördelat på två halvdagar, vilket gör det till en perfekt tjänst att ha vid sidan av studierna.
Du erbjuds
• Praktisk erfarenhet inom avtalshantering och juridik/ekonomi i ett internationellt företag.
• En flexibel deltidsroll som går att kombinera med studier.
• En inkluderande och kreativ arbetsmiljö där musik och teknik möts
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar andra eller tredje året med inriktning mot affärsjuridik, ekonomi eller liknande
• Kan kommunicera obegränsat på både svenska & engelska, i både i tal och skrift
• Har god datorvana och kunskap i Office 365
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet av att hantera avtalssystem
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Tillitsfull
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande.
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
