Avlösare
Surahammars kommun är en kommun i förändring. Här har vi närhet till både landsbygd och storstad. Här finns drivkraften att växa, förändras och utvecklas. Det är därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du en del av en prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande och alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Vård och omsorg i Surahammars kommun omfattar omsorgen av våra äldre och funktionshindrade. Att arbeta med vård och omsorg är ett stimulerande och utvecklande arbete där du får göra skillnad i människors vardag. Vi ger bästa möjliga möte med varje kund genom ett professionellt bemötande och ett gott värdskap.
Hos oss får du bidra med din arbetsglädje och ditt engagemang för att skapa delaktighet och god kvalitet i våra verksamheter.
Vi söker en avlösare för arbete i enskilt hem till ett barn som har tillsyns- och omvårdnadsbehov. Ditt uppdrag som avlösare är att avlasta anhöriga i deras hem vilket innebär att du tillfälligt tar hand om, ger tillsyn och omvårdnad av barn eller ungdom med funktionsvariation. De timmar barnet är beviljat fördelas efter överenskommelse mellan dig och vårdnadshavare vilket kan innebär att tjänstgöring kan komma att ske dagtid, kvällstid och helg. Uppdraget gäller ett barn i skolåldern med en omfattning av 48 h per månad.Kvalifikationer
Relevant utbildning är önskvärt och meriterande, som till exempel omvårdnadsutbildning eller pedagogisk utbildning. Erfarenhet från arbete med personer som har funktionsvariation är meriterande. Vi söker dig som är omtänksam, handlingskraftig och empatisk. I vårt arbete är förhållningssätt och bemötande viktiga grundstenar och du har en positiv grundsyn och kan utföra arbetet självständigt. Surahammars kommun är finskt förvaltningsområde och till denna tjänst ser vi finsktalande sökande med tvåspråkskompetens som meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
