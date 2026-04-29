Avfallstekniker - Huddinge - Heltid
2026-04-29
Plats: Huddinge
Omfattning: Heltid
Arbetstider: 6-15, måndag till fredag
Start: Så fort som möjligt
Vill du arbeta praktiskt, bidra till en bättre miljö och vara en del av ett engagerat team? Nu söker vi en avfallstekniker till en väletablerad och modern avfallsanläggning. Här får du en viktig roll i arbetet med sortering och behandling av material - med fokus på kvalitet, säkerhet och hållbarhet.
Om tjänsten
Som avfallstekniker arbetar du med löpande sortering och behandling av material som inkommer från företagskunder och återvinningscentraler. Du säkerställer att avfallet hanteras korrekt för materialåtervinning, energiutvinning eller deponering.
Arbetet utförs med hjälp av maskiner såsom:
Hjullastare
Materialhanterare
Truck
Du är en viktig del i att skapa en säker, effektiv och välfungerande anläggning - både för kollegor och besökare.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Sortera och hantera inkommande material enligt gällande rutiner
Säkerställa ordning och en trygg arbetsmiljö på anläggningen
Utföra dagliga kontroller och förebyggande underhåll av maskiner
Rapportera avvikelser samt behov av service och reparation
Kvalitetssäkra material och uppmärksamma felaktig sortering
Bidra med förbättrings- och utvecklingsförslag inom verksamheten
Vi söker dig som harKvalifikationer
Hjulastarutbildning för godshantering
Truckkort A2-A4 och C2
B-körkort
Gymnasieutbildning eller motsvarande
Grundläggande IT-kunskaper
Goda kunskaper i svenska (tal och skrift)
Meriterande:
Erfarenhet av att köra hjulgrävare/materialhanterare
Yrkesbevis
Kunskaper i engelskaDina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du:
Kan arbeta i högt tempo och hantera pressade situationer
Är flexibel och anpassningsbar
Har mycket god samarbetsförmåga
Har god självinsikt och kan ge och ta emot konstruktiv feedback
Tar ansvar och arbetar strukturerat
Om arbetsplatsen
Du blir en del av en verksamhet med högt fokus på arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet. Anläggningen arbetar aktivt med att utveckla moderna och effektiva processer inom avfallshantering, med målet att bidra till en mer hållbar framtid.
Om Simplex Bemanning
Det är Simplex Bemanning som ansvarar för hela rekryteringsprocessen och anställningen. Vi arbetar nära våra kunder och matchar rätt person till rätt uppdrag. Hos oss får du en trygg anställning, tydlig kommunikation och en arbetsgivare som bryr sig om din utveckling.
Låter detta som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), https://simplexbemanning.se/
141 91 HUDDINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Simplex Bemanning Jobbnummer
9883307