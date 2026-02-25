Äventyrsguide på Kloten lägret
Kloten Lägret AB / Resevärdsjobb / Lindesberg Visa alla resevärdsjobb i Lindesberg
2026-02-25
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Skinnskatteberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kloten Lägret AB i Lindesberg
Glada äventyrsguider till säsong 2026
Vi erbjuder ett fartfyllt jobb som äventyrsguide/allt-i-allo detta kommer att utveckla dig som person.
Du ska kunna jobba både vardagar och helger.
Men helt ok att du kombinerar detta med något annat som exempelvis studier.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
° Guidning av aktiviteter för barn och vuxna Ex. Äventyrsbana = (teambuildning och klätterpark/höghöjdsbanan, kanotpaddling, bubbleball, bågskytte.
° Städning och underhåll av lokaler och utemiljöer.
Serva campinggäster mm.Publiceringsdatum2026-02-25Kvalifikationer
Du ska tycka om att jobba med människor och vistas i naturen. Du är utåtriktad, initiativrik, flexibel, pedagogisk och har en god samarbetsförmåga samt känsla för service. Du är glad trygg, ordningsam.
Körkort är meriterande.
Erfarenhet av klättring och att leda barngrupper är meriterande.
Övrigt.
All ny personal kommer innan anställning genomgå upplärningsdagar.
Varighet:
Vi erbjuder timanställning/deltid under maj-september (Jobb kan komma att finnas redan i april)
Rekrytering och utbildning kommer ske omgående.
Maila din ansökan med personligt brev och cv
märkt: jobbansökan
Till: anneli@kloten.se
Du kan läsa mer om vår verksamhet påhttps://kloten.se/
eller kika in på https://m.facebook.com/100063802560177/facebookhttps://instagram.com/klotenlagret?igshid=YmMyMTA2M2Y= Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
Mail
E-post: Anneli@kloten.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Äventyrsguide". Arbetsgivare Kloten Lägret AB
(org.nr 556928-2212) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kloten Lägret Jobbnummer
9764252