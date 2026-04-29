Avdelningschef till BUP heldygnsvårdsavdelning
2026-04-29
Verksamhetsområde barn- och ungdomspsykiatri
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Välkommen med din ansökan!
Vi söker en avdelningschef till BUP heldygnsvårdsavdelning och akutmottagning. Är du en ledare med intresse för akut och nationell högspecialiserad vård som vill vara med att arbeta för framtidens barn- och ungdomspsykiatri?
Vår verksamhet
Barn- och ungdomspsykiatrin är i en intensiv utvecklingsfas mot framtidens vård. Vi är ett verksamhetsområde som växer och där vi nyligen organiserat om vår verksamhet för att på bästa sätt möta medborgarnas behov av vård med goda resultat. Vi erbjuder dig därför en möjlighet att på ett högst handfast sätt vara med och påverka framtiden för den barn- och ungdomspsykiatriska vården då vi söker en ny avdelningschef för vår vårdavdelning och akutmottagning.
Barn- och ungdomspsykiatrin bedriver specialiserad psykiatrisk hälso- och sjukvård för personer 0-18 år i Uppsala län och är from hösten uppdelad i tre sektioner, BUP öppenvård, BUP akut och behandlingsintensiv vård och BUP läkare. Vi bedriver öppenvård, förstärkt öppenvård, akut verksamhet och heldygnsvård. Vi bedriver även nationellt högspecialiserad vård för svår ätstörning.
Forskning och undervisning är integrerade delar av verksamheten och det pågår mycket patientnära barn- och ungdomspsykiatrisk forskning. Det finns goda möjligheter till att bedriva forskning vid en anställning hos oss.
Ditt uppdrag
Du kommer att ansvara för vår heldygnsvårdsavdelning och akutmottagning som är placerad i Uppsala. På avdelningen bedrivs även nationell högspecialiserad vård för svår ätstörning. Som avdelningschef är ditt uppdrag att tillsammans med medarbetare, medicinskt ledningsansvarig läkare, sektionschef och ledningsgrupp att leda och utveckla verksamheten mot de uppsatta målen både kliniskt och akademiskt. Som stöd i ditt uppdrag har du en biträdande avdelningschef. Du har också ett nära samarbete med avdelningschefen för ätstörningsenheten då ni gemensamt ansvarar för vården för patienter som vårdas inom nationell högspecialiserad vård för svår ätstörning.
Du kommer att ha en mycket viktig roll i att utveckla den akuta, behandlingsintensiva och högspecialiserade vården på BUP.
I uppdraget ingår ansvar för personal, ekonomi och verksamhet. Du kommer att ingå i sektionen BUP akut och behandlingsintensiv vårds ledningsgrupp.
Uppsala universitet är en viktig samarbetspartner i vårt utbildnings- och forskningsuppdrag och i din roll verkar du för goda förutsättningar för detta samarbete. Vi erbjuder ett arbete i en utvecklingsinriktad organisation där dina idéer och din erfarenhet tas tillvara och blir viktiga för det fortsatta utvecklingsarbetet.Publiceringsdatum2026-04-29Kvalifikationer
För att trivas i uppdraget som delvis handlar om akut vård har du en grundutbildning som sjuksköterska. Annan högskoleexamen kan vara aktuell om du har lång klinisk erfarenhet inom barn- och ungdomspsykiatri alternativt psykiatri i kombination med erfarenhet av ledarskap. Det är starkt meriterande med tidigare ledarerfarenhet och erfarenhet från arbete inom barn- och ungdomspsykiatri alternativt psykiatri.
Din kompetens
Du har förmågan att inspirera till förändring och utveckling och du skapar delaktighet och engagemang på arbetsplatsen. Du är tydlig i ditt ledarskap och därutöver både lyhörd och drivande. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram och följs upp.
Genom ditt ledarskap arbetar du för en god arbetsmiljö. Du tar tillvara dina medarbetares olika kompetenser och trivs med att leda team. Du är öppen för nya arbetssätt och dina beslut är väl förankrade i verksamheten. Du har tillit till medarbetare och har förmåga att leda och skapa engagemang som driver en komplex organisation framåt. Du sätter patienten i centrum och har stort intresse för att utveckla den vård vi erbjuder och förstår vikten av att utbilda nya kollegor.
Du arbetar bra med andra människor, är lyhörd och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du gör korrekta avvägningar och prioriteringar, väger samman komplex information och visar omdöme vid agerande och beslutsfattande.
Vid tillsättningen kommer stor hänsyn att tas till personlig lämplighet och god samarbetsförmåga.
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning som chef. Provtjänstgöring kan komma att tillämpas.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Anneli Blom, Verksamhetschef,
Mail: anneli.blom@akademiska.se
Telnr: 018-617 48 16 alt 072-172 61 95
Fackliga företrädare nås via växeln 018-611 00 00
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS576/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA
