Avdelningschef Stål
Oresund Drydocks AB / Maskiningenjörsjobb / Landskrona Visa alla maskiningenjörsjobb i Landskrona
2026-01-15
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Oresund Drydocks AB i Landskrona
, Helsingborg
, Malmö
eller i hela Sverige
Visste du att Sveriges största varv för fartygsreparation och ombyggnad finns i Landskrona? Här kommer fartyg från hela världen för att få ta del av vårt förstklassiga arbete, och du kan bli en viktig del av vår projektbaserade leverans. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med fokus på problemlösning och hög servicenivå. Hos oss blir du en del av ett engagerat team på cirka 100 medarbetare, som sträcker sig från projektledning till produktion. Din roll som avdelningschef blir central i våra projekt, där din kreativitet och affärsmässighet kommer att göra skillnad.
Vi söker en Avdelningschef till vår Stål avdelning!
Är du en driven ledare? Har du "business in mind"? Drivs du av att utveckla medarbetare och metoder? Kort sagt, vill du göra skillnad? Då ska du fortsätta läsa. Jobbet som avdelningschef hos Oresund DryDocks i Landskrona kan vara ditt!
I rollen som Avdelningschef...
för Stål avdelningen har du ansvar för 16 medarbetare och du rapporterar till assisterande Produktionschef. Avdelningens verksamhet leda av förmännen. Stål avdelningen ansvarar för alla konstruktions- och stålutrustningsjobb och ert uppdrag är reparationer och underhåll av stora stålkonstruktioner som tex. skrov, balkar och andra fartygs delar.
Varje fartygs projekt leds av en projektledare. Tempot är högt och varje projekt varar i snitt 10 dagar. Din roll är att vara ett pålitligt stöd och säkerställa din avdelnings leverans i projektet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Planering och koordinering av medarbetare och underleverantörer
Budgetansvar och ekonomisk uppföljning
Utveckling av avdelningens verksamhet och arbetsmetoder
Administration och uppföljning
Naturligtvis har du personalansvaret för dina medarbetare där coachning och personlig utveckling står i fokus. I ditt team ingår förmän, teamledare och varvsarbetare där alla hjälps åt och arbetsklimatet är glatt och entusiastiskt. Tillsammans gör ni skillnad och skapar värde i projektresultatet.
För att trivas och lyckas i rollen...
är dina personliga egenskaper viktigast och helt avgörande! Du bör vara ödmjuk och kunna be om hjälp när du behöver det, med andra ord prestigelös. Samtidigt behöver du vara kravställande. Du är proaktiv, energifylld och flexibel, med en positiv "can do" attityd för att lyfta affären och skapa mervärde. Du trivs bra med olika kulturer och att få vara på en internationell arbetsplats där vi möts trots olikheter. Sist men inte minst är du pragmatisk men noggrann med siffror, analyserar kritiskt och tar ansvar för ditt arbete.
För att söka rollen krävs...
har du förmodligen en högskole- eller universitetsutbildning. Utbildning är viktigt men har du motsvarande dokumenterad erfarenhet från kvalificerad tjänst kan den vara lika mycket värd. Vi tror dock att du behöver:
Erfarenhet från varvsindustri, tung industri och/eller sjöfart.
Ha lätt för att hantera IT-system och i Microsoft Office.
Är flytande i svenska och har goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Har körkort för bil
Vi erbjuder dig...
ett omväxlande arbete, med korta beslutsvägar, i en internationellt spännande bransch och i en lättsam, inspirerande miljö som är under tillväxt. Företaget består av en härlig mix av människor från hela världen som är ytterst kompetenta inom sina specialist områden. Hos oss är alla lika viktiga och mycket värda. Vi hjälps åt och bidrar till att Oresund DryDocks är en spännande och utvecklande arbetsplats.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas både som person och i din yrkesroll. Tröskeln kan upplevas hög för att ta sig in i vår tekniska och speciella värld men när det är gjort kommer du att älska ditt arbete. Du kommer att kunna påverka ditt arbete i både stort och smått. Varje dag står vi inför nya möjligheter och utmaningar.
För att vara lyckosam i rollen måste du vara på plats på varvet och vi förväntar oss att du är här för att stödja och skapa förtroende bland dina kollegor.
Läs gärna mer om oss här: www.oddab.eu
Skicka din ansökan redan idag!
Är du intresserad...
är du varmt välkommen att skicka in ditt CV via länk i annons, alternativt ladda upp ditt CV via vår LinkedIn URL.
Urval sker löpande.
Vid frågor vänligen kontakta rekryterings ansvarig Jonas Bessing på 0736-264750.
Lokalisering: Landskrona
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oresund Drydocks AB
(org.nr 556623-5072) Arbetsplats
Oresund DryDocks AB Jobbnummer
9685174