Avdelningschef SÄBO
Region Gotland / Sjukvårdschefsjobb / Gotland Visa alla sjukvårdschefsjobb i Gotland
2025-09-14
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
Avdelningen för särskilt boende
Avdelningen för särskilt boende är indelad i tre verksamhetsområden: särskilt boende, korttidsboende och dagverksamhet med fokus på demenssjukdom.
Inom särskilt boende och korttidsboende finns 375 platser fördelade på elva enheter vid sex orter runt om på Gotland, varav 148 är demensplatser, 187 är vanliga särskilda boendeplatser och 40 är korttidsplatser. Dagverksamhet med demensinriktning i Visby och Hemse rymmer totalt 60 brukare. Verksamheten bärs upp av cirka 550 engagerade medarbetare - undersköterskor, boendeassistenter, administrativa assistenter samt legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal - som tillsammans bidrar med sin kompetens, omtanke och professionalitet.
Vi söker nu en avdelningschef som vill ingå i ett delat ledarskap tillsammans med nuvarande avdelningschef. Utifrån politiskt beslutade mål och med hjälp av tydliga strategier och visioner ska ni tillsammans skapa de bästa förutsättningarna för en effektiv och välfungerande verksamhet - där medarbetare trivs, utvecklas och presterar väl både som individer och som lag.
Hos oss får du möjlighet att leda en verksamhet som inte bara möter dagens behov, utan också aktivt formar morgondagens äldreomsorg. Du får en chefskollega att dela vardagens beslut, strategiska frågor och utvecklingsarbete med.Publiceringsdatum2025-09-14Arbetsuppgifter
Som avdelningschef för SÄBO har du, tillsammans med din chefskollega, det övergripande ansvaret för att driva och utveckla vår äldreomsorg i en tid av förändrad befolkningsstruktur. Avdelningen är i en expansiv fas och står samtidigt inför stora utmaningar, framför allt inom rekrytering och kompetensförsörjning, vilket ställer höga krav på ett strategiskt och långsiktigt ledarskap. Ni leder arbetet med att säkerställa att vården är trygg, säker och individanpassad, samt att äldre får den vård de behöver och har rätt till.
Till ert stöd har ni 18 enhetschefer, en verksamhetsutvecklare, en digitaliseringssamordnare och en avdelningsassistent, som ingår i avdelningens ledningsgrupp och som ni också har ett direkt personal- och arbetsmiljöansvar för. Ni leder även en samverkansgrupp på avdelningsnivå utifrån Region Gotlands samverkansavtal.
Inom givna ekonomiska ramar bedriver ni en effektiv verksamhet med hög kvalitet och brukaren i fokus. Du har ett resultatansvar enligt Region Gotlands styrmodell för en ekonomi i balans, vilket innefattar arbete med regelbundna prognoser, budget och kvalitetsuppföljningar. Som avdelningschef säkerställer du att metoder och arbetssätt ger bästa möjliga resultat. För att nå detta mål krävs god samverkan både internt och externt, där du tillsammans med din chefskollega företräder avdelningens frågor i båda sammanhangen.
Du rapporterar till socialdirektören och ingår i socialförvaltningens ledningsgrupp, där du förväntas bidra med engagemang, driv och initiativ.
Vem är du?
Vi söker dig som har flerårig och aktuell chefserfarenhet, där du även lett genom andra chefer. Du är trygg i att driva utvecklings- och förändringsarbete och din erfarenhet av att arbeta utifrån både socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) gör att du kan navigera i komplexa regelverk och säkerställa hög kvalitet i verksamheten. Du har en högskoleexamen inom vård- och omsorg och kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift. Du har även god datorvana samt B-körkort. Vi ser det som meriterande med utbildning inom ledarskap, arbetsrätt och arbetsmiljö; erfarenhet av arbete inom äldreomsorg och politiskt styrd verksamhet; samt erfarenhet av samverkansprocesser och facklig dialog.
För att lyckas i rollen som avdelningschef för SÄBO behöver du kombinera strategiskt tänkande med tydlig kommunikation och ett genuint engagemang för äldreomsorgens utveckling - ett engagemang som ger dig både uthållighet och drivkraft att möta de utmaningar som följer med en växande verksamhet och att långsiktigt säkerställa rätt kompetens. Du har en stark samarbetsförmåga och är trygg i att leda genom andra, med förmågan att bygga tillit och skapa arbetsglädje i en stor och mångfacetterad organisation. Rollen kräver att du är självgående och kan balansera långsiktiga strategiska mål med operativa behov, samtidigt som du arbetar strukturerat för att skapa hållbara lösningar och varaktiga resultat.
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/881". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Särskilt boende Kontakt
Marica Gardell, socialdirektör 0498263350 Jobbnummer
9507443