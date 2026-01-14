Avdelningschef projektkontor och affärsutveckling
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en avdelningschef som tar ett helhetsansvar för projektkontor och affärsutveckling i en samhällsviktig verksamhet. Du leder en avdelning med fokus på planering, styrning och dokumentation av bygg- och anläggningsprojekt, och säkerställer att projekten drivs strukturerat och med goda resultat. Rollen omfattar även affärsutveckling med fokus på att skapa affärer, bygga externa nätverk och bidra till verksamhetens långsiktiga utveckling.
Du har verksamhets-, ekonomi- och personalansvar samt ingår i bolagsledningen. Uppdragets innehåll kan utvecklas över tid och kan komma att omfatta ett större ansvarsområde.
Uppdraget kräver säkerhetsprövning. Under tiden prövningen pågår kan arbetet initialt omfatta icke säkerhetsklassade arbetsuppgifter.
ArbetsuppgifterLeda och utveckla projektkontorets arbetssätt för planering, styrning och dokumentation av projekt
Säkerställa tydlig målbild och prioritering tillsammans med styrgrupp
Ansvara för att projekt drivs med kvalitet, struktur och uppföljning
Personalansvar för teamet (främst projektledare)
Ansvara för verksamhetens ekonomi inom avdelningen, inklusive uppföljning och rapportering
Driva affärsutveckling genom externa kontakter, nätverkande och utvecklingsinitiativ
Bidra i bolagsledningen och samverka med andra delar av organisationen
KravMinst ett par års chefserfarenhet samt erfarenhet av arbete i ledningsgrupp
Flerårig erfarenhet av projektledning inom bygg, anläggning och/eller process
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeTeknisk högskoleutbildning motsvarande civilingenjör eller högskoleingenjör
Erfarenhet från offentlig sektor och politiskt styrda organisationer
Erfarenhet från aktiebolag
Kunskap inom entreprenadjuridik
Erfarenhet av VA-sektorn och/eller miljöarbete, exempelvis tillståndsansökningar, miljöledningssystem, remisser eller tillsynSå ansöker du
