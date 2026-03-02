Avdelningschef/kostchef Skaraborgs sjukhus
2026-03-02
Inom område Måltider är vårt uppdrag att förse Västra Götalandsregionens patienter, personal och besökare med god, vällagad mat.
Nu finns chefsrollen för dig som vill arbeta med fokus på personal, måltider och ekonomi - välkommen!
Om vår lediga tjänst
Vi söker nu en avdelningschef/kostchef för all patientmatsproduktion för Skaraborgs sjukhus (SkaS). Du blir avdelningschef för ett produktionskök samt ansvarig för leverans till Falköpings och Lidköpings sjukhus. I arbetet ingår ansvar för verksamhet, personal och ekonomi.
Ditt personalansvar omfattar en enhetschef och ytterligare medarbetare som arbetar med olika funktioner i köket. Tillsammans driver ni utvecklingen framåt för produktionsköket med tillhörande utrustning och investeringar. Vi står inför en kommande ombyggnation av köket, vilket kräver kunskap om kök och produktionsprocessen. I arbetet ingår även att effektivisera verksamheten genom digitalisering gällande måltider, flöden och arbetssätt, därav är det viktigt att ha ett intresse för de frågorna. Din roll som avdelningschef kan också innebära att du tar ansvar för andra regionövergripande uppdrag för att utveckla helheten för område Måltider.
Du har gott stöd i arbetet från dina chefskollegor, processledare, administratör, stab och övriga medarbetare. Du ingår i område Måltiders ledningsgrupp där vi med stort engagemang utvecklar måltidsverksamheten för hela Västra Götalandsregionen. Arbetet som avdelningschef innebär även att tillsammans med sjukhusen utveckla och samverka i kostfrågor som berör verksamheten. Här får du vara med och bidra till vårt arbete med patientsäkerhet, hållbarhet och bra service!
Din placering är på SkaS i Skövde.
Inom avdelningen är det ca 40 medarbetare som arbetar med att förse patienter på SkaS med goda och näringsrika måltider. Vi tillagar mat från grunden och distribuerar ut till avdelningar med brickleverans. Köket levererar även livsmedel och catering till sjukhusen. Vi arbetar aktivt med att minska klimatpåverkan från våra måltider genom t.ex. minskat matsvinn och reducering av CO2.
För oss är det viktigt med ett positivt arbetsklimat och vi ser till att ha roligt på jobbet. Vi har en stark gemenskap och en kultur där vi hjälper varandra, med vår gemensamma kunskap och passion kring mat och att utveckla måltidsupplevelsen för patienter inom Västra Götaland.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder en arbetsplats där du får vara med och göra skillnad. Du blir en del i en stor organisation där vi lär av varandra i så väl det dagliga arbetet som genom nätverksträffar och utbildningssatsningar.
Om dig
Du har högskoleutbildning inom kost/nutritionsområdet eller liknande. Alternativt har du eftergymnasial utbildning inom området i kombination med chefserfarenhet.
Du har chefserfarenhet och har haft ansvar för personal, ekonomi och verksamhet inom storkök eller större restaurangkök tidigare. Det är en fördel om du har tidigare erfarenhet/insikter kring ombyggnation av storköksmiljö.
Du är trygg och tydlig i ditt chefskap. Du bidrar till att vår måltidsverksamhet har en god serviceleverans genom din förmåga att:
Hålla ihop helheten kring avdelningen och arbeta med strategiska frågor och utveckling
Vara kommunikativ, tydlig och informativ i såväl muntliga som skriftliga sammanhang
Skapa goda relationer med medarbetare och samarbetspartners
Se nya möjligheter, sätta mål och följa upp
Skapa en inbjudande måltidsupplevelse med säker livsmedelshygien
Om rekryteringsprocessen
I den här rekryteringsprocessen behöver du inte bifoga personligt brev. Du kommer i stället få besvara några frågor där du får beskriva dina erfarenheter. I en senare del av rekryteringsprocessen kommer arbetspsykologiska tester att genomföras.
Chefsrekryteringsprocessen i Västra Götalandsregionen utgår från fyra chefskriterier; värdegrundsbaserat, mål- och resultatorienterat, kommunikativt och utvecklingsorienterat chefskap. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan, senast 16 mars!
Västra Götalandsregionen bedriver till del säkerhetskänslig verksamhet varför säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras om befattningen så kräver. Säkerhetsprövningen genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
