Avdelningschef Hemsjukvården
Region Gotland / Administratörsjobb
2025-12-22
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Hemsjukvården
Hemsjukvården på Gotland är en del av socialförvaltningen och erbjuder trygg och professionell vård i hemmet, både på primärvårdsnivå och med specialiserade insatser.
Verksamheten är organiserad i multiprofessionella team med sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och undersköterskor, vilket ger en bred kompetens och helhetssyn på patientens behov.
För att skapa närhet och kontinuitet är hemsjukvården indelad i tre områden: norra och mellersta Gotland, Visby samt södra Gotland. Totalt arbetar omkring 80 medarbetare i nära samverkan med primärvården, hemtjänsten, särskilda boenden samt omsorgen för personer med funktionsnedsättning.
Ledningen består av avdelningschef, tre enhetschefer och en verksamhetsutvecklare, med stöd av digitaliseringssamordnare. Tillsammans driver vi utvecklingen av en modern och personcentrerad hemsjukvård där patienten alltid står i centrum.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Som avdelningschef för Hemsjukvården har du det övergripande ansvaret för att driva och utveckla hemsjukvården i en tid av förändrad befolkningsstruktur. Avdelningen är i en föränderlig fas och står samtidigt inför stora utmaningar, framför allt inom rekrytering och kompetensförsörjning, vilket ställer höga krav på ett strategiskt och långsiktigt ledarskap. Du leder arbetet med att säkerställa att vården är trygg, säker och individanpassad, samt att patienter får den vård de behöver och har rätt till i samarbete med hälso- och sjukvården.
Till ditt stöd har du tre enhetschefer och en verksamhetsutvecklare som du har direkt personal-och arbetsmiljöansvar för. Ni har även stöd av en digitaliseringssamordnare, som ingår i avdelningens ledningsgrupp. Du leder även en samverkansgrupp på avdelningsnivå utifrån Region Gotlands samverkansavtal.
Inom givna ekonomiska ramar bedriver du en effektiv verksamhet med hög kvalitet med patienten i fokus. Du har ett resultatansvar enligt Region Gotlands styrmodell för en ekonomi i balans, vilket innefattar arbete med regelbundna prognoser, budget och kvalitetsuppföljningar. Som avdelningschef säkerställer du att metoder och arbetssätt ger bästa möjliga resultat. För att nå detta mål krävs god samverkan både internt och externt, där du företräder avdelningens frågor i båda sammanhangen.
Du rapporterar till socialdirektören och ingår i socialförvaltningens ledningsgrupp, där du förväntas bidra med engagemang, driv och initiativ.
Vem är du?
Vi söker dig som har flerårig och aktuell chefserfarenhet, där du även lett genom andra chefer. Du är trygg i att driva utvecklings- och förändringsarbete och din erfarenhet av att arbeta utifrån hälso- och sjukvårdslagen (HSL) gör att du kan navigera i komplexa regelverk och säkerställa hög kvalitet i verksamheten. Du har en högskoleexamen inom vård- och omsorg och kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift. Du har även god datorvana samt B körkort.
Vi ser det som meriterande med utbildning inom ledarskap, arbetsrätt och arbetsmiljö; erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvården och inom politiskt styrd verksamhet; samt erfarenhet av samverkansavtal (mellan arbetsgivar- och fackliga parter).
För att lyckas i rollen som avdelningschef för Hemsjukvården behöver du kombinera resultatfokus med tydlig kommunikation och ett genuint engagemang för hemsjukvårdens utveckling. Du har en stark samarbetsförmåga och är trygg i att leda genom andra, med förmågan att se till helheten och kunna lösa komplexa problem. Rollen kräver att du är självgående samtidigt som du arbetar strukturerat för att skapa hållbara lösningar och varaktiga resultat.
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.
