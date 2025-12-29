Avdelningschef avfall
2025-12-29
, Stenungsund
, Kungälv
, Öckerö
, Orust
På Tjörn får medarbetarna ta plats! Inom Tjörns kommunkoncern står arbetsklimat och omsorg om varandra högt i kurs. Beslutsvägarna är korta, arbetsverktygen effektiva och kollegorna hjälpsamma. Du har stor frihet inom ditt yrkesfält och är med och påverkar utvecklingen. Det är enkelt att umgås och skapa kontakter med kollegor, chefer och politiker. Så börja jobba inom Tjörns kommunkoncern du också - här finns gott om plats att ta!
Tjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet är Tjörns vision.
Den aktuella tjänsten är placerad på kommunstyrelseförvaltningen inom verksamhetsområdet för samhällsbyggnadsfrågor.
I rollen som avfallschef är ditt ledarskap en avgörande framgångsfaktor. Du leder på ett engagerande och strukturerat sätt, skapar delaktighet och motivation i organisationen samt driver utveckling och förbättring framåt. Du har lätt för att skapa förtroende och goda relationer och ser samverkan, både internt och externt, som en naturlig del av arbetet. Genom ett tydligt och inkluderande arbetssätt får du människor att arbeta tillsammans mot gemensamma mål.
Som avfallschef har du ett helhetsansvar för kommunens avfallsverksamhet. Du leder, utvecklar och säkerställer en effektiv och hållbar avfallshantering.
Du ansvarar för verksamhet, budget och personal samt för planering, drift och verksamhetsutveckling. Rollen innebär ett nära samarbete med kollegor inom kommunen, andra kommuner, nätverk, entreprenörer och övriga externa aktörer.
Som avfallschef har du många kontaktytor med medborgare, politiker, andra förvaltningar och externa aktörer.Kvalifikationer
Vi söker dig som
* Har relevant högskoleutbildning
* Har erfarenhet av att leda och utveckla verksamheter
* Är van att driva förändrings- och utvecklingsprocesser
* Har en god kommunikativ förmåga och mycket goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
* Är skicklig på att bygga relationer och trivs i roller med många kontaktytor
Meriterande
* Erfarenhet från offentlig verksamhet
* Erfarenhet av liknande uppdrag
Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och att du bidrar till ett gott arbetsklimat.
ÖVRIGT
Medarbetarna i kommunkoncernen ska ha en bra arbetsmiljö och arbete i balans med familj, vänner och fritid. Vi tillämpar en rökfri arbetstid och arbetsgivaren erbjuder bl a förmåner som friskvårdsbidrag. När du har varit anställd mer än tre månader blir du automatiskt medlem i vår fritidsförening, TKFF, som både anordnar och sponsrar olika aktiviteter. Du får ett årskort till Nordiska akvarellmuseet. Alla nya månadsanställda erbjuds en heldags kommunövergripande introduktionsdag. Är du tillsvidareanställd har du möjlighet att leasa en miljöbil som personalbil.
Enligt avtal.
Enligt avtal. Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.
Tjörns kommun
(org.nr 212000-1306) Arbetsplats
Tjörns kommun, Kommunstyrelseförvaltningen
Verksamhetschef kommunstyrelseförvaltningen
