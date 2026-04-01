Avdelningschef
Ekobrottsmyndigheten Huvudkontoret / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-04-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ekobrottsmyndigheten Huvudkontoret i Stockholm
Vill du bli en av oss och delta i bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten? Vi söker nu dig som vill arbeta som avdelningschef. Hos oss får du möjlighet att tillsammans med engagerade och kvalificerade kollegor vara med och bidra till att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet samtidigt som du får goda möjligheter till egen utveckling.
Arbetsplats
Ekobrottsmyndigheten är en myndighet med specialister som bedriver en heltäckande brottsbekämpning genom att förebygga, upptäcka, avbryta, utreda och lagföra ekonomiska brott. Alla kompetenser och yrkesroller är samlade under samma tak och vi arbetar tillsammans för att bidra till ökad trygghet och minskad brottslighet genom att bekämpa ekonomisk kriminalitet.
På myndigheten arbetar ca 850 medarbetare med olika kompetenser såsom åklagare, poliser, utredare, administratörer och andra specialister. Vi arbetar tillsammans i fasta eller tillfälliga team.
Vårt arbete omfattar brottsförebyggande arbete, underrättelseverksamhet samt utredning och lagföring. Vi arbetar också aktivt för att återföra brottsvinster. Vårt arbete genomsyras av ett brottsförebyggande perspektiv. Brottsbekämpningen förutsätter en nära och systematisk samverkan med andra myndigheter och ett välutvecklat internationellt samarbete.
På avdelningschefernas kansli finns tre avdelningschefer som under generaldirektören har ansvaret för den övergripande styrningen av verksamheten vid avdelning Stockholm, Sydväst och Nordöst.
De har också det övergripande ansvaret för att effektivitet, enhetlighet och rättssäkerhet iakttas samt att utveckling sker inom verksamheten vid de elva ekobrottskamrarna.

Dina arbetsuppgifter
Som avdelningschef är du direkt underställd generaldirektören och ingår i myndighetens ledningsgrupp. Du har inom ditt geografiska område ansvaret för den övergripande och långsiktiga styrningen av kammarverksamheten. Du har också det yttersta verksamhets-, budget- och personalansvaret för avdelningen. Du leder genom kammarcheferna och fattar strategiska och operativa beslut utifrån hela myndighetens behov.
Du kommer som avdelningschef att ha det nationella ansvaret för vissa sakområden. Det nationella ansvaret innebär ansvar att utveckla verksamheten vid kamrarna. I utvecklingsuppdraget ingår att se till att det finns enhetliga arbetssätt och stöddokument för verksamheten vid dessa. Ett mycket nära samarbete med övriga avdelningschefer är en förutsättning för en effektiv och enhetlig verksamhet. Det är också viktigt med ett nära samarbete med övriga enhets- och kanslichefer. I uppdraget ingår även samverkan med externa aktörer.
Mer om dig
Vi söker dig som har förmåga att skapa delaktighet och få medarbetare att utvecklas och ta ansvar. Du är en coachande ledare och kan förmedla en tydlig målbild till dina medarbetare. Att vara innovativ och lyhörd är andra egenskaper som är viktiga.
Du har förmåga att driva förändringsarbete i en komplex organisation och arbeta målinriktat ur ett verksamhets- och arbetsgivarperspektiv samt besitter en mycket god analytisk förmåga. Du har ett helhetsperspektiv och förmåga att fatta beslut och agerar och prioriterar utifrån myndighetens totala behov. Du är en stabil person med mycket god samarbetsförmåga, gott omdöme och hög integritet.
Som chef på Ekobrottsmyndigheten förväntas du leda utifrån Ekobrottsmyndighetens ledarkriterier. För att lyckas i din roll på Ekobrottsmyndigheten så vill och kan du arbeta i enlighet med myndighetens medarbetarpolicy, EBM-modellen.
Ekobrottsmyndigheten lägger stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor.
Vi söker dig som är kammarchef och som har:
god chefs- och ledarerfarenhet
förmåga och erfarenhet av att leda och styra mot övergripande myndighetsmål
god förmåga att skapa förutsättningar för engagemang, lärande och ständiga förbättringar
erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete
erfarenhet av intern och extern samverkan
mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du utöver ovan även har:
erfarenhet av att leda andra chefer
erfarenhet av arbete på Ekobrottsmyndigheten
Information om anställningen
Befattningen är ett tidsbegränsat förordnande som avdelningschef. Förordnandet är på ca 1,5 år med placering vid någon av orterna där Ekobrottsmyndigheten har verksamhet. Resor förekommer i arbetet.
I det fall den sökande som får uppdraget innehar en anställning vid Åklagarmyndigheten, tillämpas kollektivavtalad tidsbegränsad anställning (s.k. meriteringsanställning).
Ekobrottsmyndigheten tillämpar individuell lönesättning.
På Ekobrottsmyndigheten jobbar vi med att utveckla våra medarbetares kompetens och erbjuder därför ett varierat utbildningsprogram. Det finns goda förutsättningar för kompetensutveckling, friskvård samt en bra balans mellan arbete och privatliv.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Då befattningen är placerad i säkerhetsklass kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomföras innan beslut om anställning fattas.Kontakt
Vid frågor om rollen är du välkommen att kontakta generaldirektören Rikard Jermsten, tfn 010-562 90 01.
Fackliga företrädare för Saco-S är Henrik Lundin, tfn 010-562 92 23, för ST Karin Hallström Norberg, 010-562 91 71 och för Polisförbundet Sofia Ask, tfn 010-563 87 10.
Ansök
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 15 april 2026.
I ditt CV och personliga brev vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter.
I denna rekrytering kan vi komma att använda oss av tester.
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Ekobrottsmyndigheten, Box 6001, 102 31 Stockholm.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "EBM2026-416". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ekobrottsmyndigheten
(org.nr 202100-4979) Arbetsplats
Ekobrottsmyndigheten Huvudkontoret Jobbnummer
9831648