Avdelningschef
Försvarsmakten / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-02-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bidra till ett säkrare Sverige och att få göra skillnad varje dag? Försvarsmakten befinner sig i en expansionsfas och här ges du möjlighet att arbeta i en miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet. I vår tillväxtresa söker vi en chef som gör det möjligt för gruppen att prestera på topp!
Stimuleras du av att bidra till att skapa effektiva team tillsammans med kompetenta medarbetare? Har du intresse av att skapa förutsättningar som gör att dina medarbetare växer? Motiveras du av förändringsarbete? Då kan befattningen som första linjens chef på Lön och HR-administrativa enheten vara något för dig. Välkommen med din ansökan!
Lön- och HR-administrativa enheten (LHRE)
LHRE på Försvarsmaktens HR-Centrum ansvarar för att Försvarsmaktens anställda får rätt lön i rätt tid varje månad. Enheten ger dessutom konsultativt stöd till Försvarsmaktens chefer och medarbetare. På vår enhet arbetar ca 90 medarbetare som är fördelade på sex avdelningar
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som avdelningschef ansvarar du för att utveckla, planera, leda och följa upp avdelningens arbete. Du har direkt personalansvar för ca 15 medarbetare som är uppdelade i team. Du har ett nära samarbete med och rapporterar till enhetschefen. Du är en del av enhetens ledningsgrupp och ingår även i förbandets chefsgrupp.
Tillsammans med ledningsgruppen driver du utveckling med fokus på god service, effektivitet och kvalitet. Du har ett coachande förhållningssätt och arbetar ständigt för att främja en framgångsrik arbetsmiljö på din avdelning såväl som på hela enheten.
KRAVPubliceringsdatum2026-02-02Kvalifikationer
• Akademisk utbildning inom relevant område, exempelvis personal- och arbetslivsfrågor, ekonomi, juridik, alternativt arbetslivserfarenhet som av arbetsgivare kan bedömas som likvärdig
• Aktuell och relevant arbetslivserfarenhet från liknande arbetsuppgifter
• Aktuell erfarenhet av arbete i olika IT-systemDina personliga egenskaper
För att passa och trivas på befattningen är det viktigt att du är prestigelös och trygg i ditt ledarskap. Vidare är du bra på att bygga relationer och har lätt för att samarbeta med andra. Du är nyfiken och utvecklingsinriktad med mod att prova nytt i syfte att lösa problem och hitta vägar framåt. Som ledare är du resultatinriktad, inkluderande och kommunikativ. Du har förmågan att tydliggöra mål samt skapa motivation och arbetsglädje hos dina medarbetare.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Erfarenhet av arbete med effektivisering gällande processer och arbetssätt.
• Erfarenhet av produktionsplanering.
• Erfarenhet av statlig verksamhet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tidsbegränsad - föräldravikariat, som längst till och med: 2027-05-31
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Stockholm
Civil befattning
Tjänsteresor inom Sverige kan förekomma
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse, tillträde snarast
Upplysningar om befattningen
Heidi Fredriksson, 072-985 56 42
Information om rekryteringsprocessen
Gustav Nicolai, 070-850 35 37
Fackliga företrädare, nås via växeln 0505-451 00 00
SACO - Anders Markow
SEKO - Åsa Karlsson
OFR/S Försvarsförbundet - Kjell Tetzlaff
OFR/O - Roger EricssonSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-17. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens HR-centrum skapar förutsättningar för Försvarsmaktens operativa förmåga och ett starkare försvar genom att säkerställa resurs- och HR-tjänster som tillgodoser förbandens behov.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/fmhrc
Varje dag och varje timme gör Försvarsmaktens medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9718710