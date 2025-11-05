Avdelningschef
Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd är en del av det centrala verksamhetsstödet vid Stockholms universitet.
Är du redo för ett spännande chefsuppdrag i en komplex och stimulerande akademisk miljö?
Vi söker nu en engagerad och erfaren chef till Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd. Till avdelningens ansvarsområden hör bland annat: stöd till verksamheten rörande ansökningar och beviljade externfinansierade projekt, forskningsetiska frågor, forskningsinfrastrukturfrågor, innovation och samverkan samt koordinering av Stockholm trios Brysselkontor. I avdelningens uppdrag ingår också avtalsprocesser och tecknande av avtal enligt delegation. Inom ramen för alla delar av avdelningens uppdrag ges stöd till universitetsledningen i form av underlag och analyser samt att arbeta proaktivt med information till lärare/forskare om aktuella och kommande utlysningar.
Uppdraget omfattar stöd, rådgivning, beredning, utredning och samordning inom avdelningens ansvarsområden. Du möts av hög kompetens och stort engagemang i en verksamhet som kontinuerligt utvecklas.
Avdelningen är indelad i tre sektioner som leds av var sin sektionschef: Avtals- och projekthantering, Forskningsfinansiering och etik samt Samverkans- och innovationsstöd. Vid avdelningen arbetar 32 personer.
Mer information om oss finns på: https://medarbetare.su.se/vart-su/organisation/universitetsforvaltningen/avdelningen-for-forsknings--och-samverkansstod.

Dina arbetsuppgifter
Du planerar, leder, utvecklar och följer upp avdelningens verksamhet i kontinuerlig dialog med övrig verksamhet. Du utvecklar och upprätthåller ett brett kontaktnät inom universitetet. Du förväntas också samverka aktivt med andra lärosäten, forskningsfinansiärer och aktörer inom forsknings- och innovationssystemet. Avdelningens ansvar tangerar på olika sätt det arbete som bedrivs inom andra delar av universitetsförvaltningen. En viktig uppgift är därför att bidra till att utveckla samarbetet över avdelningsgränserna för att säkerställa att universitetsförvaltningen samlat erbjuder bästa möjliga forsknings- och innovationsstöd. Du rapporterar direkt till universitetsdirektören och ingår i universitetsförvaltningens chefsgrupp.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Doktorsexamen.
- Omfattande erfarenhet av chefs- och ledarskap inom en stor och komplex organisation.
- Dokumenterad erfarenhet av att leda verksamhetsutveckling.
- Dokumenterad erfarenhet av och kunskap om högskolesektorn, dess styrning och verksamhet.
- Flerårig erfarenhet av arbete med forskningsstöd och arbete med att stödja forskare i finansieringsfrågor.
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift.
Meriterande:
- Vana att leda genom andra chefer.
- Erfarenhet från arbete, förordnande eller uppdrag hos någon forskningsfinansiär.
- Erfarenhet av forskning, samverkan och/eller innovation i ett internationellt sammanhang.Dina personliga egenskaper
Som chef för Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd behöver du besitta en mycket god förmåga att kommunicera såväl enskilt som i större grupper och representera verksamheten såväl internt som externt. Du skapar engagemang, delaktighet och inspirerar till ett lösningsinriktat arbetssätt. Du har en förmåga att överblicka komplexa sammanhang. Du är också en erkänt skicklig ledare som har förmåga att arbeta strategiskt, med blick för hur den verksamhet du leder kan bidra till att utveckla organisationen i stort. Du förutsätts ha stor förståelse för, och betydande kunskaper om, forskningens villkor, forskningsfinansiering, innovation och samverkan i bred mening, såväl på nationell som internationell nivå.
Som chef har du hög tillit till dina medarbetare, delegerar samt följer upp med tydlighet och månar om en god arbetsmiljö. För att lyckas i rollen är det viktigt att bygga förtroendefulla relationer med alla delar inom universitetet.
Som person är du modig, lyhörd och har förmågan att skapa ett gott arbetsklimat, där medarbetare trivs och utvecklas. De många kontaktytorna förutsätter att du är samarbetsorienterad och prestigelös. Att du har ett gott omdöme vid ageranden, beslut och uttalanden ser vi som en viktig grundsten för denna position.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Anställningen gäller tills vidare på heltid med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
För mer information kontakta personalspecialist Anders Ihrfors, tfn 08-16 20 96, mailto:Anders.Ihrfors@su.se
