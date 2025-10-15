Avdelningsadministratör till Myndighet
Centio Consulting Group AB / Backofficejobb / Stockholm Visa alla backofficejobb i Stockholm
2025-10-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centio Consulting Group AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi söker en administratör till ett flerårigt konsultuppdrag hos en myndighet i Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden, vilket ställer stora krav på flexibilitet, struktur och god samarbetsförmåga. Du kommer arbeta i en tekniskt inriktad miljö med flera chefer och avdelningar, där självständighet och initiativtagande är avgörande för att lyckas i rollen.
Uppdraget
I denna roll arbetar du som administrativt stöd till flera chefer inom en tekniskt inriktad organisation. Uppdraget innebär att avlasta chefer i deras dagliga arbete genom att planera, samordna och utföra olika administrativa uppgifter. Du kommer att ha ett självständigt ansvar för att stötta flera enheter och sektioner, vilket kräver god struktur, initiativförmåga och servicekänsla. Rollen erbjuder möjlighet till variation och utveckling för dig som är självgående och trivs i en stödjande funktion.Publiceringsdatum2025-10-15Dina arbetsuppgifter
Dokumentation, uppföljning och rapportering av enheternas verksamhet
Mötes- och konferensbokningar samt resebokningar
Avdelningens intranätsredaktör
Utbildningssamordning
Planering av möten och workshops
Samordning mellan enheter och avdelningar
Protokollskrivning
Fakturahantering
Krav (OBS, obligatoriska)
Minst 5-9 års erfarenhet inom området.
Minst 6 års erfarenhet av att arbeta som administrativt stöd åt chefer i offentlig verksamhet, tex statlig eller kommunal. Redogör för referensuppdrag som styrker att kravet uppfylls.
Minst 2 års erfarenhet av att arbeta som administrativt stöd åt chefer i ledningsgrupp inom energi- och eller elmarknad. Redogör för referensuppdrag som styrker att kravet uppfylls.
Eftergymnasial utbildning inom till exempel ekonomi, HR eller administration alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
Mycket god förmåga i kommunikation i tal och skrift på Svenska och Engelska
Ledning/Självständighet - Tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp. Kan arbeta självständigt.
Meriterande
Minst 4 års arbetslivserfarenhet av att ha arbetat inom energi- och eller elmarknad.
Minst 3 års arbetslivserfarenhet av att arbetat i ekonomisystemet UBW/Agresso.
Minst 3 års arbetslivserfarenhet av att dokumentera styrgruppsmöten eller liknande beslutande verksamhet.
Övriga krav
Säkerhetsprövning: Säkerhetsprövning och registerkontroll krävs. Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), http://www.Centio.se Arbetsplats
Centio Kontakt
Asmaa Khosravi asmaa.khosravi@centio.se 0791023843 Jobbnummer
9557531