Avdelningsadministratör planering och investering
2025-11-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
Administratör till avdelningen Planering och investering
Vill du ha ett varierat och socialt arbete där du får vara spindeln i nätet och stötta både chefer och kollegor? Vi söker nu en administratör till avdelningen Planering och investering.
Här blir du en del av ett nätverk av administratörer inom förvaltningen och bidrar till att vår verksamhet fungerar smidigt i vardagen.
Avdelningen Planering och investering arbetar med att utveckla, planera och genomföra stadens investeringar inom gator, parker och andra offentliga miljöer. Vi ansvarar för att ta fram planer och projekt som bidrar till en hållbar, trygg och attraktiv stadsmiljö - från tidiga idéer till färdig anläggning.Publiceringsdatum2025-11-13Dina arbetsuppgifter
Som administratör ger du service och stöd till chefer och medarbetare. I rollen ingår bland annat att:
Hantera fakturor, inköp och beställningar i Proceedo
Beställa IT-utrustning, behörigheter och ID06 för nyanställda
Stötta chefer i Personec (personalsystem)
Föra mötesanteckningar och protokoll
Planera och boka resor, konferenser och leverantörsträffar
Delta vid invigningar och andra avdelningsaktiviteter
Ge service i det dagliga och vara kontaktperson för avdelningens frågorKvalifikationer
Vi söker dig som har:
Administrativ utbildning på gymnasienivå eller motsvarande erfarenhet
Minst 5 års arbetslivserfarenhet från liknande roll
Erfarenhet av administrativt arbete och goda kunskaper i Office 365
Erfarenhet av löne- och ekonomisystem (meriterande med Personec)
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Det är en fördel om du har arbetat med inköp, personaladministration eller i offentlig verksamhet.
Du är en noggrann och serviceinriktad person som trivs med att ha många kontakter och varierande uppgifter. Du planerar ditt arbete väl, är självgående och har lätt för att samarbeta. Du hanterar information med förtroende och integritet och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Välkommen med din ansökan!Anställningsvillkor
Just nu renoveras vår arbetsplats på Köpmansgatan 20, där alla stadsutvecklande förvaltningar kommer samlas. De nya lokalerna beräknas vara klara 2026 tills dess sitter vi på Postgatan 10.
Vi erbjuder en arbetsplats i en förvaltning där utveckling står i fokus, både internt hos oss och även i flertalet av de uppdrag vi bedriver i staden. Våra medarbetare har breda och varierande kompetenser. Vi erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid (undantag på vissa avdelningar), friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Ett hållbart arbetsliv är viktigt för oss där du ska kunna kombinera ett spännande och givande arbetsliv med ditt privatliv. Vi vill att våra arbetsplatser ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Ansökningarna hanterar vi löpande och kan komma att bjuda in till intervjuer innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om oss? Följ vår företagssida på LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/stadsmiljo-goteborgs-stad/https://www.snapchat.com/add/stadsmiljogbg/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/293". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Stadsmiljöförvaltningen Kontakt
Josefine Johansson josefine.johansson@stadsmiljo.goteborg.se 031-3682314 Jobbnummer
9603481