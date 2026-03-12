Avdelningsadministratör
2026-03-12
Om oss På Techrytera AB börjar rekryteringen med dig. Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag med spetskompetens och ett tydligt fokus inom IT och Engineering. Med vår branschkunskap och nära dialog med både kandidater och kunder skapar vi träffsäkra matchningar där rätt kompetens möter rätt behov.
Vi tror att en riktigt bra matchning inte bara handlar om en rollbeskrivning - utan om dina erfarenheter, din potential och vad du faktiskt vill utvecklas inom. Därför utgår vi alltid från individen. Genom att förstå din bakgrund, dina drivkrafter och dina ambitioner kan vi koppla ihop dig med uppdrag och roller hos våra kunder där du får rätt förutsättningar att utvecklas och göra skillnad.
Vårt mål är att bygga långsiktiga och meningsfulla samarbeten - både för dig som kandidat och för våra kunder.
Arbetsbeskrivning Uppdraget omfattar att vara administratör/-assistent åt avdelningschef samt ett antal sektions-/enhetschefer på avdelning Stationsteknik NT. Rollen kommer att delas mellan flera olika enheter och sektioner. Rollen är central för att säkerställa att avdelningens verksamhet flyter på smidigt, med särskilt fokus på att avlasta chefer samt upprätthålla struktur och ordning i administrativa system och uppgifter.
Avdelningsadministratören behöver självständigt och med stort eget ansvar, tillsammans med avdelnings-, sektions- och enhetschefer, arbeta för att avlasta cheferna i deras dagliga arbete genom att planera och utföra administrativa uppgifter.
Skallkrav: 1. Minst 1 års eftergymnasial utbildning inom till exempel ekonomi, HR eller administration 2. Minst 5 års arbetslivserfarenhet i rollen som administratör med arbetsuppgifter såsom:
• Dokumentation, uppföljning och rapportering av enheternas verksamhet
• Mötes- och konferensbokningar samt resebokningar
• Protokollskrivning
• Planering av möten och workshops
• On-/offboarding av medarbetare och konsulter
• Beställningar av olika slag (exempelvis: catering, kontorsmaterial, IT, etc.
3. Minst 3 års arbetslivserfarenhet av att arbeta med MS Office program som Excel, Word, Powerpoint och Outlook.
4. Minst 3 års arbetslivserfarenhet av att dokumentera ledningsgrupps /styrgruppsmöten eller liknande beslutande verksamhet. Minst 1 referensuppdrag ska anges (se referensmall). 5. MERIT: Minst 3 års arbetslivserfarenhet av administration i offentlig verksamhet, t.ex. statlig eller kommunal, minst 1 referensuppdrag ska finnas tillgängligt. 6. Merit: Minst 1 års arbetslivserfarenhet av ekonomisystemet UBW/Agresso eller motsvarande
