Avarn Security i Linköping söker Projektledare Säkerhet
2025-12-19
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
, Norrköping
, Örebro
, Jönköping
, Arboga
Avarn Security Systems är enheten som levererar skräddarsydda tekniska säkerhetslösningar till våra kunder. Systems är rikstäckande med flera kontor och säkerhetsbutiker runt om i landet. Vi erbjuder allt inom brandlarm, CCTV, dörrautomatik, lås, larm, passage och inbrottslarm. Avarn Security Systems innehar samtliga certifikat inom lås och larm vilket säkerställer att vi levererar mycket hög kvalité på våra tekniska säkerhetsinstallationer. Tillsammans med övriga enheter i koncernen är vi den kompletta säkerhetsleverantören. Gemensamt skapar vi trygghet och säkerhet - varje dag, dygnet runt.
Tillsammans är vi Avarn Security
Vi är en komplett säkerhetsaktör i Norden och alla vi som jobbar här bidrar till ett tryggare och säkrare samhälle - varje dag, dygnet runt. I vår breda organisation finns många möjligheter till lärande och utveckling. Vi satsar aktivt på en god arbetsmiljö och arbetsplatser där alla känner sig välkomna. Oavsett roll är din insats viktig för att vi tillsammans ska kunna skapa säkerhet och ansvarstagande i världsklass.
Om jobbet som projektledare inom säkerhet
Är du en teknikintresserad, organiserad och kommunikativ projektledare som vill utvecklas i en spännande bransch? Då kan du vara den vi söker. Som projektledare inom Säkerhet leder du ett team som består av projektörer, tekniker och underentreprenörer. Du rapporterar till din produktionschef och du ingår även i ett team med andra projektledare.
Tillsammans med beställare, underentreprenörer och slutkund genomför du och ditt team säkerhetsinstallationer av larm, passage, CCTV och integrerade system. Du har helhetsansvar för en professionell handläggning och projektledning av våra uppdrag. Dina uppgifter består av projektering av underlag, planering, upphandlingar och kontinuerlig samordning, ledning och uppföljning av arbetet.
Tjänsteställe: Linköping
Arbetstider: Mån-fre 07:00-16:00
Varaktighet: Heltid, tills vidare. Provanställning om 6 månader kan tillämpas.
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse.
Sista ansökning: 2026-01-09
Du som söker
För att trivas och lyckas i rollen som projektledare hos oss, behöver du vara en ansvarsfull och handlingskraftig person. Vi tror också att du är en lyhörd och omtänksam medmänniska som vill bidra till ett gott samarbete. Vid urvalet kommer vi lägga stor vikt vid att dina personliga egenskaper går hand i hand med våra värderingar: Ansvar - Omtanke - Samarbete.
Rollen kräver att du:
• Har erfarenhet som projektledare, antigen som entreprenör eller projektör, samt vana att upphandla och projektleda installationsentreprenader
• Har kunskap om kalkylering och ekonomiuppföljning
• Är en lagspelare som är noggrann, kvalitetsmedveten och van att jobba mot uppställda mål
• Är serviceinriktad, lösningsorienterad och har kunden i fokus
• Har vilja att aktivt delta i förbättringsarbete för ständig kvalitetsutveckling
• Har körkort B
• Har svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du även:
• Är behörig ingenjör
• Har utbildning Bas P, Bas U
• Har utbildning EL-BAM
• Har ledarskapsutbildning
Att jobba hos oss
Hos oss är ingen dag den andra lik. Våra kunder finns i alla branscher och våra uppdrag är varierande och tekniskt utmanande. Du blir en del av ett proffsigt team med erfarna och hjälpsamma kollegor och stöttande chefer.
Rekryteringsprocessen
För att bli anställd behöver du bli godkänd i en säkerhetsprövning med kontroll i polisens och länsstyrelsens register. Tjänsten kan innefatta arbete som omfattas av försvarssekretess och kräver därför svenskt medborgarskap.
Välkommen med din ansökan! Urval kommer att ske löpande och vi önskar ha din ansökan snarast möjligt. Gör därför din ansökan direkt i vårt system för Lediga tjänster på hemsidan, HÄR! (inte via e-post eller externa jobbsökartjänster).
Sista ansökningsdag är 2026-01-09.
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
