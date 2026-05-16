AV-tekniker
2026-05-16
Vill du arbeta med modern AV-teknik i varierande miljöer och bli en del av ett växande företag med höga ambitioner?
AV Connect söker nu två engagerade AV-tekniker som vill utvecklas tillsammans med oss.
Vi arbetar med professionella lösningar inom audio/video-teknik och fungerar som länken mellan återförsäljare och slutkund. Våra uppdrag omfattar installation, service och konsultation av både nya och befintliga AV-system.
Om rollen
Som AV-tekniker hos oss arbetar du med installation, konfigurering och felsökning av professionella AV-lösningar hos företag och organisationer. Projekten varierar i storlek och miljö - från klassrum och mötesrum till styrelserum, vårdmiljöer och större auditorier.
Exempel på arbetsuppgifter
Installation och driftsättning av AV-utrustning
Montering av projektorer, bildskärmar och ljudsystem
Installation av videokonferens- och styrsystem
Felsökning och service av befintliga lösningar
Validering och test av tekniska lösningar
Kundkontakt och teknisk rådgivning på plats
Vi söker dig som
Du har ett genuint teknikintresse och trivs i en roll där du får kombinera praktiskt arbete med problemlösning och kundkontakt. Du arbetar självständigt, är noggrann i ditt utförande och tar ansvar för att leverera hög kvalitet i varje projekt.
Vi tror också att du är:
Serviceinriktad och professionell i mötet med kunder
Social och kommunikativ
Lösningsorienterad och flexibel
Driven och villig att utvecklas tillsammans med företaget
Tidigare erfarenhet som AV-tekniker eller installatör
B-körkort
Flytande svenska i tal och skrift
Grundläggande kunskaper i Office 365
God vana av hand- och maskinverktyg
Meriterande:
Engelska i tal och skrift
Erfarenhet av nätverk, styrsystem eller videokonferenslösningar
Vi erbjuder
En varierande och utvecklande roll inom framtidens AV-teknik
Möjlighet att arbeta med spännande projekt och modern utrustning
Ett växande företag med korta beslutsvägar
Ett engagerat team med hög kompetens och stark laganda
Goda möjligheter till personlig utvecklingSå ansöker du
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Skicka in din ansökan redan idag.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Arash - arash@av-connect.se
