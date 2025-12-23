Automationstekniker till vår kund
2025-12-23
Lundin & Boström jobbar med rekrytering, uthyrning av resurskonsulter och HR-projekt åt företag i olika branscher. Lundin & Boströms kärnvärden är Närhet, Engagemang och Kvalitet. De beskriver vad vi står för och hur vi jobbar. Vi är en expanderande arbetsgivare som värnar om nära relationer med såväl våra medarbetare som våra kunder. Vår huvudsakliga marknad är Dalarna med omnejd, men vi genomför även uppdrag på andra platser i landet och världen.
Automationstekniker
Om rollen
Vi söker en automationstekniker till vår kund i Ludvikaområdet som kan stödja den dagliga driften av en avancerad logistikanläggning.
Vår kund är ett multinationellt företag specialiserat på utveckling av automatiserade och logistiska lösningar för tillverkningsindustrin. Som t.ex. robotar, laserstyrda fordon, och etiketterare samt automatiserade lager.
Rollen ansvarar för att säkerställa driftsäker och effektiv utrustning genom både förebyggande och korrigerande underhåll samt felsökning. Arbetet omfattar även rapportering av systemprestanda, hantering av avvikelser och reservdelar samt ordning och struktur i underhållsmiljön. Samt aktivt bidra till förbättringar, modifieringar och vidareutveckling av system och utrustning.
Tjänsten är heltid, dagtid 8-17 och tillsvidare. Anställningen är direkt hos vår kund. Start under Q1 2026
Om dig
Tjänsten kräver en teknisk bakgrund inom elektromekanik eller industriell automation samt god förmåga att tolka elektriska, hydrauliska, pneumatiska och mekaniska ritningar. Erfarenhet från liknande roller inom tillverkningsindustrin är meriterande. Kunskap om styrsystem som Siemens PLC, Beckhoff eller Allen Bradley/Rockwell är inget krav, men ses som en fördel.
• Svenska (avancerad eller modersmålsnivå)
• Flytande i engelska, både talad och skriftlig
• Viljan att göra skillnad och nyfikenhet på att lära dig ny teknik
• Stark problemlösningsförmåga och att arbeta under press
• Nationellt elektriskt certifikat
• B- körkort och bilägare.
Låter det intressant?
Du lämnar in din ansökan på hemsidan www.lundinbostrom.se
Kontakta rekryteringskonsult Maria Lindström, maria.lindstrom@lundinbostrom.se
070-510 12 50 vid frågor, i det här läget kan vi tyvärr inte berätta om vem vår kund är. Sista dag att söka är 19 januari, men ansökningarna kommer att hanteras löpande. Ersättning
