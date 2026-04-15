Automationstekniker till vår kund
2026-04-15
Automationstekniker
Om rollen
Vi söker en automationstekniker till vår kund i Ludvikaområdet som kan stödja den dagliga driften av en avancerad logistikanläggning.
Vår kund är ett multinationellt företag specialiserat på utveckling av automatiserade och logistiska lösningar för tillverkningsindustrin. Som t.ex. robotar, laserstyrda fordon, och etiketterare samt automatiserade lager.
Rollen ansvarar för att säkerställa driftsäker och effektiv utrustning genom både förebyggande och korrigerande underhåll samt felsökning. Arbetet omfattar även rapportering av systemprestanda, hantering av avvikelser och reservdelar samt ordning och struktur i underhållsmiljön. Samt aktivt bidra till förbättringar, modifieringar och vidareutveckling av system och utrustning.
Tjänsten är heltid, dagtid 8-17 och tillsvidare. Anställningen är direkt hos vår kund. Start så snart som möjligt.
Om dig
Tjänsten kräver en teknisk bakgrund inom elektromekanik eller industriell automation samt förmåga att tolka elektriska, hydrauliska, pneumatiska och mekaniska ritningar. Erfarenhet från liknande roller inom tillverkningsindustrin är meriterande. Kunskap om styrsystem som Siemens PLC, Beckhoff eller Allen Bradley/Rockwell är inget krav, men ses som en fördel. Du kommer bli upplärd på det du behöver specifikt för rollen så ansök även om du bara har lite erfarenhet.
Svenska (avancerad eller modersmålsnivå)
Flytande i engelska, både talad och skriftlig
Viljan att göra skillnad och nyfikenhet på att lära dig ny teknik
Stark problemlösningsförmåga och att arbeta under press
Nationellt elektriskt certifikat
B- körkort.
Låter det intressant?
Du lämnar in din ansökan på hemsidan www.lundinbostrom.se
Kontakta rekryteringskonsult Maria Lindström, maria.lindstrom@lundinbostrom.se
070-510 12 50 vid frågor, i det här läget kan vi tyvärr inte berätta om vem vår kund är. Ansökningarna kommer att hanteras löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-16
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lundin & Boström Hr AB
