Automationstekniker/industrielektriker
Luossavaara-Kiirunavaara AB / Elektrikerjobb / Kiruna Visa alla elektrikerjobb i Kiruna
2026-02-27
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luossavaara-Kiirunavaara AB i Kiruna
, Gällivare
, Luleå
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du ha en varierad vardag där du får använda både din tekniska kunskap och din problemlösningsförmåga? Vi söker nu en automationstekniker/industrielektriker som vill arbeta brett med el och automation i en roll med stort ansvar och nära samarbete med kollegor.
Vill du få en inblick i hur livet är för våra medarbetare i Svappavaara, klicka på länken nedan:
Svappavaara - LKAB
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Din roll
Som automationstekniker är du en viktig stödfunktion för hela verksamheten i Svappavaara. Du arbetar brett med el-, automations- och instrumentfrågor, och har en varierad vardag med både planerade och akuta uppgifter.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Elinstallationer och felsökning inom hela Svappavaara - från enklare uppgifter som lampbyten till inkoppling av maskiner, instrument och styrsystem
- Förebyggande och akut underhåll samt avancerad felsökning och reparationer av el-, automations- och instrumentutrustning inom LKAB:s industriområde i Svappavaara
- Medverkan vid nyinstallationer, demonteringar, inspektionsronder (TK2 och TK3) samt mindre projekt
- Kontaktperson vid akuta elfrågor och deltagande i beredskapslistan för automation
- Arbete med högspänningsutrustning och ansvar för 6 kV-kabel i dagbrottsgruvan
Arbetet sker i flera olika anläggningar med varierande teknik, vilket gör att arbetsdagarna ser olika ut. Du arbetar både inomhus och utomhus med en bred mix av uppgifter, ofta tillsammans med kollegor. Tillsammans bidrar ni till att utveckla arbetssätt och teknik med fokus på säkerhet, effektivitet och förbättringar som gör skillnad.
Det här har du med dig
Vi söker dig som är lösningsorienterad och trivs med att ta dig an nya utmaningar. Du har lätt för att samarbeta, kommunicerar tydligt och är lyhörd i kontakten med både kollegor och andra funktioner i verksamheten. Du tar ansvar för ditt arbete och har förmågan att tänka framåt även när problemen är oväntade. Rollen kräver att du är flexibel och trygg i att växla mellan olika arbetsuppgifter och kontaktytor.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:* Gymnasial el-utbildning eller motsvarande* B-körkort (för manuell växellåda)* Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift* Erfarenhet av arbete med maskinvara (meriterande)
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Därför ber vi vanligtvis inte om personliga brev. I stället ber vi dig att svara på frågor relaterat till den specifika tjänsten du söker. Dina svar hjälper oss att förstå din kompetens och erfarenhet, så ta dig tid att svara så tydligt och utförligt som möjligt.
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Svappavaara
Omfattning: Heltid (skiftgång)
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Therese Fjellborg, therese.fjellborg@lkab.com
, alt. 070-607 32 70 alt. rekryterande chef Håkan Svalqvist, 070-342 16 69 alt. hakan.svalkvist@lkab.com
.
Facklig kontakt:
IF Metall 135:an (Svappavaara), Peter Nordström Peter.Nordstrom@lkab.com
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
jämställdhet och mångfald i fokus. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luossavaara-Kiirunavaara AB
(org.nr 556001-5835), https://lkab.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lkab Jobbnummer
9768481