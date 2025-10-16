Automationstekniker Helsingborg
2025-10-16
Caverion Sverige: Vi är Caverion Sverige - en renodlad expert inom teknisk fastighetsförvaltning. Vi förstår att bakom varje byggnad, bakom all infrastruktur, finns människor och verksamheter som är beroende av att allt fungerar. Vi är här för att se till att det gör det. Varje dag, året om. Genom att ta ett helhetsansvar för våra kunders tekniska funktioner, både operativt och strategiskt, åstadkommer vi ökad driftsäkerhet, optimal funktion och minskad energianvändning. Våra engagerade medarbetare, från norr till söder, har den spetskompetens och multitekniska expertis som krävs för att förvalta byggnader och infrastruktur med extra höga krav på driftsäkerhet och prestanda. Som ansvarsfulla förvaltare av några av de tekniskt mest komplexa byggnaderna i Sverige, bryr vi oss om framtiden, och vi är här för att göra den bättre och mer hållbar. Byggda miljöer är en naturlig del av allas vardag. Vi gör fastigheter smartare, säkrare och mer hälsosamma att vistas i.
Vill du arbeta på ett modernt företag som vill ta till vara på din kompetens och se till att du får stora utvecklingsmöjligheter? Tycker du om att arbeta i en bra arbetsmiljö och med trevliga arbetskamrater? Vi kan ha jobbet för dig!
Vi växer i Helsingborg och söker just nu en automationstekniker till vårt framgångsrika team. Teamet har ett nära samarbete med varandra och jobbar med driftuppdrag/serviceuppdrag till kunder där vi har teknikgrenar såsom teknisk förvaltning, drift, ventilation, VS, kyla, el automation samt styr och regler. Vi går mot en spännande framtid och bygger ett team som består av en sammansvetsad grupp med nära samarbete med varandra.
Du får möjlighet att jobba med
Som automationstekniker kommer du att arbeta högt och lågt, från projektansvar på stora jobb till felsökning på små anläggningar. Ditt arbete kommer att vara både meningsfullt och omväxlande med mycket kundkontakt. Du kommer att arbeta med övriga i teamet för att ta fram energismarta, hållbara och konkurrenskraftiga lösningar för våra kunders utmaningar med att automatisera och digitalisera fastigheter. I projektskedet kommer du omsätta det framtagna och beställda förslagen till en konstruktion med produkter och en programmering som uppfyller den funktion som erfordras.
Vidare kommer du att arbeta med felsökning, reparationer, utbyten och uppgraderingar i våra kunders installationer och system. Även implementering av smarta och energibesparande funktioner samt att hjälpa våra kunder med den dagliga driften. Mindre installationer, apparatskåpsombyggnader samt ombyggnationer av styr- och övervakningssystem förekommer också
I rollen ingår även att
• Merförsäljning genom att se möjligheter, föreslå förbättringar och uppdateringar av de tekniska systemen via uppföljningsrapporter
• Uppföljning och återrapportering
• Planering av eget arbete
• Utföra felavhjälpande samt planerat underhåll
Våra medarbetare är vårt hjärta
Våra medarbetare är den största tillgången vi har i vårt företag. Vi kan vara stolta över hur vi ser till att vi som företag lyckas genom att arbeta tillsammans.
Hos Caverion får du möjlighet att utvecklas genom att förstärka, förnya och vidareutveckla din kompetens. Vår egen digitala utbildningsplattform säkerställer de kurser och certifieringar du behöver för att ligga i framkant inom ditt område. Hög arbetsglädje hos en stabil och trygg arbetsgivare med god ekonomi, där säkerheten alltid kommer först.
Våra värderingar
Vi leder Vi levererar Vi bryr ossPubliceringsdatum2025-10-16Bakgrund
• Teknisk utbildning, gärna inom fastighetsautomation
• Goda kunskaper inom fastighetsautomation, styr och övervakning
• Erfarenhet av exempelvis Bastec, Sauter, Beckhoff och Abelko regulatorer
• Kunskap av modbus, bacnet och webport är meriterande
• Vana att arbeta självständigt med dagliga kundkontakter
• Vana att läsa och tolka ritningar samt att själv framställa olika typer av rapporter
• B-körkort
Vi erbjuder
• Goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Både inom det egna området, inom ett nytt ämne eller en ny position med mer ansvar
• Möjlighet att arbeta i en positiv, inkluderande och aktiv arbetsmiljö där fokus ligger på säkerhet
• Arbeta i ett företag där hållbarhet står högt på agendan, där vi åtar oss att göra skillnad tillsammans med våra kunder
• Bra löne- och försäkringssystem, inklusive pensions- och sjukförsäkring via kollektivavtal
• Caverion är en drivande kraft för mångfald och jämställdhet
• Attraktiv förmånsportal
Ansökan & Kontakt
Om du tycker att detta låter intressant och har någon fråga, kontakta servicechef Veronika Sundström tel. 070-557 75 71 mail veronika.sundstrom@caverion.com
Alla former för telefonsamtal som inte berör frågor om tjänsten, exempelvis rekryterings/bemanningsföretag/annonssäljare undanbedes.
Urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag.
OBS: Vi tar ej emot ansökningar via e-post.
