Automationstekniker
Auxante AB / Elektrikerjobb / Haninge Visa alla elektrikerjobb i Haninge
2026-08-05
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
Som Automationstekniker / Automationingenjör kommer du att arbeta med programmering, driftsättning och felsökning av frekvensomriktare och drivsystem i kundunika applikationer.
Du kommer att arbeta nära kunder inom industri, marin och mobila lösningar där systemen ofta ställer höga krav på funktion, robusthet och tillförlitlighet.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Programmering och parametrering av frekvensomriktare
Integration mot styrsystem, PLC och kommunikationslösningar
Driftsättning och felsökning ute hos kund
Teknisk support och optimering av befintliga system
Retrofit och uppgradering av äldre installationer
Framtagning av teknisk dokumentation och lösningsförslag
Arbetet sker både från kontor och ute i fält, vilket innebär varierande arbetsmiljöer och resor inom Sverige och Norden, ibland även internationellt.
Du kommer att bli en del av en tekniskt stark organisation där du får möjlighet att arbeta med avancerade och kundanpassade lösningar i en utvecklande och varierande roll.Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete med frekvensomriktare, drivsystem och automation inom industri, marin eller mobila applikationer. Du är tekniskt nyfiken och trivs med varierande arbetsuppgifter där problemlösning och kundanpassade lösningar står i fokus.
Du har god förståelse för eldrivna system och känner dig trygg med programmering, parametrering och felsökning av frekvensomriktare i olika typer av anläggningar och miljöer.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av industriella styrsystem och kommunikationslösningar såsom PLC, CAN-baserade system eller industriella fältbussar. Har du dessutom erfarenhet från varvs-, hamn- eller tung industriell miljö är det meriterande.
Som person är du självgående, lösningsorienterad och trivs i en roll med mycket kundkontakt. Du är strukturerad i ditt arbetssätt och har förmågan att fatta beslut även i situationer där tidspress förekommer.
Vi ser även att du har:
God datorvana och erfarenhet av teknisk dokumentation
Förmåga att läsa och förstå elscheman
Svenska och engelska i tal och skrift
B-körkortOm företaget
Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.
Uppdraget ingår i vår uthyrningsverksamhet och du kommer vara anställd hos Auxante AB medan arbetet sker hos vår kund där god uppföljning sker mellan anställd och arbetsgivare. Målet för oss och vår kund är att du efter en period blir direkt anställd hos vår kund. Vid en eventuell intervju kommer vidare information om tjänsten och företaget att presenteras. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Auxante AB
(org.nr 559244-0506), https://www.auxante.se/
Hallvägen 8 (visa karta
)
121 62 JOHANNESHOV Arbetsplats
Auxante Kontakt
Simon Borsos simonborsos@auxante.se +46 72 326 27 52 Jobbnummer
10022730