Automationstekniker
Outokumpu Stainless AB / Elektronikjobb / Degerfors
2025-12-14
Är du en driven och nyfiken automationstekniker som vill arbeta i ett engagerat team med fokus på säkerhet, effektivitet och hållbarhet?
Vi erbjuder dig en spännande roll i ett världsledande industriföretag - välkommen med din ansökan redan idag! Publiceringsdatum2025-12-14Om tjänsten
Vi på Outokumpu i Degerfors söker nu en ny kollega till vårt team av engagerade automationstekniker, automationsingenjörer och elektriker.
Hos oss får du arbeta i en dynamisk och tekniskt avancerad miljö, där säkerhet alltid står i fokus och ingen dag är den andra lik.
Du samarbetar nära både kollegor inom el- och automationsteamet samt med andra specialister på sajten, såsom underhållsingenjörer, mekaniker, planerare, beredare och elkonstruktörer.
I vår produktion möter du modern teknik och komplexa system - vilket innebär både utmaningar och stora möjligheter till lärande och utveckling.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Delta aktivt i säkerhetsarbetet för en trygg och säker arbetsmiljö
• Felsöka maskinutrustning - främst i styrsystem, men även i reläteknik
• Utföra avhjälpande och förebyggande underhåll i produktionsanläggningen
• Genomföra driftprover, mätningar och besiktningar enligt gällande krav och föreskrifter
• Bidra till utveckling av underhållsprocesser för ökad driftsäkerhet
• Delta i och driva förbättrings- och investeringsprojekt
• Arbeta i vårt underhållssystem (Maximo)
Tjänsten är på heltid med dagtid och flexmöjlighet, och beredskapstjänstgöring ingår.
Vem är du?
Du har gymnasieutbildning inom El-/Styr- och reglerteknik, gärna med inriktning mot automatiseringsteknik.
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet från liknande roll, samt grundläggande kunskaper inom elyrket.
Du har arbetat med felsökning och programändringar i PLC-baserade styrsystem och SCADA-system, och du kan läsa och förstå elkretsscheman.
Kännedom om mätprinciper, flöden, tryck, temperatur och ugnsprocesser är meriterande.
Du uttrycker dig väl på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Som person är du strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad, och du trivs både med att arbeta självständigt och tillsammans med andra.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper - vi söker dig som vill bidra till en trygg, effektiv och utvecklande arbetsplats.
Frågor
Fredrik Ohlsson, Chef Underhåll El & Automationfredrik.ohlsson@outokumpu.com
| 070-084 77 14
Adis Martinovic, Talent Acquisition Partner adis.martinovic@outokumpu.com
Facklig kontakt: Ann-Sofie Larsson (IF Metall)ann-sofie.larsson@outokumpu.com
| 0586-472 90 Så ansöker du
Låter detta som något för dig?
Skicka in din ansökan med CV via vår hemsida. Urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-01-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Outokumpu Stainless AB
(org.nr 556001-8748)
693 81 DEGERFORS Jobbnummer
9643344