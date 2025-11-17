Automationstekniker
Nordomatic AB / Elektronikjobb / Göteborg Visa alla elektronikjobb i Göteborg
2025-11-17
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordomatic AB i Göteborg
, Mölndal
, Borås
, Jönköping
, Linköping
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med innovativ teknik i ett bolag med stort fokus på hållbarhet? Nordomatic är Sveriges största oberoende specialist inom klimatsmart fastighetsautomation och vi behöver nu förstärka teamet med en Automationstekniker som vill vara med och bidra till utvecklingen av vår verksamhet.
Hos oss får du:
En intressant teknisk roll och en arbetsmiljö fylld av tekniska utmaningar
Arbetsglädje och möjlighet till personlig utveckling inom Nordomatic
Hos oss hjälps vi åt, har korta beslutsvägar och en stark teamkänsla med ett gemensamt mål att lyckas tillsammans. Publiceringsdatum2025-11-17Dina arbetsuppgifter
I denna roll ansvarar du för driftsättning i våra projekt och samarbetar nära med konstruktör, projektledare och andra entreprenörer på plats. Du genomför provningar, säkerställer egenkontroller och ser till att dokumentationen är korrekt och uppdaterad. Du har en central roll i projektens slutskede, när allt ska vara klart på utsatt tid och med högsta kvalitet. Vid behov stöttar du även vid service ute i våra kunders fastigheter.
Kvalifikationer
För att vara framgångsrik i rollen ser vi att du:
Har en teknisk gymnasieutbildning, gärna med inriktning el eller automation
Har några års erfarenhet av liknande arbeten, helst inom en teknisk bransch som exempelvis fastighetsautomation, Styr-el, VVS, ventilation eller kyla.
Har goda kunskaper om el och elsäkerhet samt innehar systemkunskap inom.
Är som person tekniskt lagd, har en utvecklad förmåga att se helheten samt att felsöka och lösa problem som uppstår.
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och har ett öga för detaljer, samtidigt som du är flexibel och trivs med att samarbeta både med kunder och kollegor. Dessutom har du ett starkt intresse för teknik och drivs av att leverera lösningar med hög kvalitet.
Du kan ansöka med ditt CV eller Linkedin-profil, välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande.
Att vara anställd hos Nordomatic kan innebära att behöva ge samtycke till sekretessbevis och registerkontroll. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordomatic AB
(org.nr 556362-2074) Jobbnummer
9607542