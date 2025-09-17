Automationsingenjör till Lenze Nordic!
Är du tekniskt kunnig och gillar att hitta smarta lösningar? Gillar du att kombinera programmering, problemlösning och kundkontakt - samtidigt som du får resa, arbeta med varierande projekt och vara en nyckelperson i spännande automationslösningar? Då kan rollen som Automationsingenjör hos Lenze Nordic vara nästa steg i din karriär!
Om rollen
Professionals Nord söker i samarbete med Lenze Nordic en Automationsingenjör till Linköping. I rollen får du arbeta med hela processen - från stöd i säljfasen och teknisk support till kundutbildning och driftsättning. Du deltar i projekt där du tar fram maskinspecifikationer, dimensionerar system och programmerar lösningarna. Rollen innebär också kundmöten tillsammans med säljare, där din förmåga att presentera tekniska lösningar på ett tydligt sätt är avgörande.
Du samarbetar nära med kollegor i Norden och olika interna avdelningar, och tjänsten innebär resor inom Sverige, Norden samt ibland internationellt.
Tjänsten är en direktrekrytering, vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Lenze Nordic. Alla frågor kring tjänsten välkomnas till marija.biletic@pn.se
Du erbjuds:
Möjlighet till kontinuerligt lärande och karriärutveckling.
En dynamisk arbetsmiljö med internationella kontaktytor och chans att ingå i globala expertteam utifrån din kompetens.
Konkurrenskraftig lön, prestationsbaserad bonus, tjänstebil och förmåner för hälsa och välmående.
Analysera kunders behov och ta fram lösningar genom rätt systemdimensionering och automation.
Vara tekniskt stöd i försäljningsarbetet och presentera lösningar för kunder och beslutsfattare.
Programmera och utveckla mjukvara för PLC, HMI & Drivsystem.
Ansvara för installation, driftsättning och projektstöd både på plats och på distans.
Hålla kundutbildningar och säkerställa att lösningarna används optimalt.
Leda automationsprojekt från start till mål och bidra till affärens framgång genom din specialistkompetens.
Vi söker dig som har:
Minst en kandidatexamen inom automation, elektronik, mekatronik eller liknande (även YH med relevant erfarenhet är möjligt).
Några års erfarenhet av fabriksautomation och maskinkunskap.
Kunskap i PLC-programmering enligt IEC 61131 (Structured Text, Function Block Diagram).
Mycket goda kunskaper i såväl svenska som engelska.
Det är meriterande med erfarenhet av avancerad programmering, rörelsestyrning, servosystem, HMI eller verktyg som Codesys.
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Lenze Nordic. Ditt tekniska intresse i kombination med en god affärsförståelse hjälper dig att se både kundens behov och affärsmöjligheterna. Du är social och samarbetsinriktad, bygger förtroendefulla relationer och kan även ta egna initiativ. Du har förmågan att lyssna, hantera olika perspektiv och bidra till lösningar som skapar värde för både kunder och Lenze.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Linköping
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Marija Biletic
