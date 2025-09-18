Automationsingenjör till industribolag
2025-09-18
Vill du arbeta i en högteknologisk produktionsmiljö och bidra till den gröna omställningen? Vi söker nu en automationsingenjör som vill utveckla avancerade automationslösningar för produktionen av högspänningskablar. Här får du en projektbaserad roll där du blir en viktig del av ett samarbetsinriktat team och får möjlighet att både utmana och utveckla din tekniska förmåga.
Utveckla automationslösningar i en avancerad produktionsmiljö
Vi söker en automationsingenjör som i en projektbaserad verksamhet utvecklar automationslösningar för vår kunds högteknologiska och unika produktion av högspänningskablar. Du blir du en viktig del av teamet inom Production Development hos vår kund. Teamet präglas av samarbete, god kommunikation och en öppenhet att diskutera lösningar. Du erbjuds en omväxlande och stimulerande arbetsmiljö. För att fungera väl i rollen, behöver du vara på plats i Karlskrona.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
PLC-programmering och elkonstruktion på maskiner och produktionsutrustningar
Utveckla små och stora automationslösningar i projektform
Granskning och validering av automations- och elkonstruktionslösningar både på nya maskiner och vid ombyggnader av befintliga maskiner
Linjestöd för produktion samt vid behov projektleda projekt
Att vara konsult på Nexer Tech Talent
Nexer Tech Talent är specialister på att ge unga techtalanger den ultimata starten på arbetslivet. För denna roll kommer du att bli anställd av Nexer Tech Talent men arbeta hos vår kund i karlskrona.
Du kommer att coachas av en konsultchef på Nexer Tech Talent. Som konsult hos oss blir du väl omhändertagen och bjuds ofta in på gemensamma aktiviteter så som föreläsningar, afterwork och lunchträffar. Efter framgångsrikt genomförande av konsultuppdraget är intentionen att du erbjuds en anställning hos
Vi söker dig som:
Vi söker dig som vill arbeta i projektform och du uppskattar varierande arbetsuppgifter. För att trivas och göra ett bra jobb i detta arbete krävs engagemang och motivation. Du arbetar på ett systematiskt sätt, är ansvarstagande och samarbetar väl med dina kollegor.
Kvalifikationer:
Teknisk utbildning alternativt erfarenhet av PLC-programmering i en industriell miljö
Erfarenhet inom PLC-programmering & industrin är ett plus
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och i skrift
Ansökan
Låter detta som något för dig? Vi arbetar löpande med rekryteringen, så skicka in din ansökan snarast möjligt. Om du har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Tech Recruiter Lema Naderi på lema.naderi@nexergroup.com
Vi ser fram emot att höra från dig!
Om Nexer Tech Talent
Nexer Tech Talent är en del av Nexer Group - ett techbolag med djupa rötter i svenskt entreprenörskap och innovation. Tillsammans är vi över 2500 medarbetare i 15 länder som i mer än 35 år hjälpt våra kunder att ligga steget före både strategiskt, teknologiskt och kommunikativt. Läs mer om Nexer Tech Talent här. Ersättning
