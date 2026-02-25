Automationsingenjör till globalt bolag!

Professionals Nord Eskilstuna AB / Elektronikjobb / Strängnäs
2026-02-25


Har du en en teknisk utbildning samt erfarenhet inom underhåll eller automation? Trivs du med teknisk problemlösning i avancerade automationsmiljöer och vill arbeta för ett världsledande företag inom intralogistik? Då kan det här vara tjänsten för dig! Ansök redan idag, urval sker löpande.

Information om tjänsten
Professionals Nord söker för TGWs räkning en Maintenance Engineer till deras sight i Strängnäs. Du kommer att spela en viktig roll i drift, underhåll och optimering av den automatiserade logistiklösningen på anläggningen.

I rollen blir du en del av ett mindre och sammansvetsat team. Här får du en bred och varierad roll med stort eget ansvar och möjlighet att påverka det dagliga arbetet.

Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Vår kund. Vår kunds önskemål är därav att alla frågor kring tjänsten går till linn.ostin@pn.se

Arbetstiderna är förlagda måndag till fredag mellan kl. 06:30-20:30 (skift inom detta spann).


Publiceringsdatum
2026-02-25

Dina arbetsuppgifter
Som Maintenance Engineer hos TGW kommer du bland annat att:
Utföra planerat och förebyggande underhåll
Åtgärda driftstörningar och tekniska fel
Arbeta med både mekaniskt och elektriskt underhåll
Arbeta med felsökning inom PLC och enklare mjukvarurelaterade delar
Dokumentera och rapportera i underhållssystem
Arbeta med ständiga förbättringar av anläggningens prestanda

Vi söker dig som

Har en ingenjörsutbildning, gärna inom automation, mekatronik eller elteknik.
Har tidigare erfarenhet från liknande operativ tekniker- eller ingenjörsroll.
Har god problemlösningsförmåga och trivs med tekniska utmaningar.
Förmåga att kommunicera på svenska och engelska
Kan arbeta på höjd
Har kunskaper i elritningar och felsökning.

Vad TGW erbjuder
Fast heltidsanställning
Konkurrenskraftig lön
En internationell koncern med stark marknadsposition
En varierad och tekniskt utvecklande roll

Information om rekryteringsprocessen
Hälsoundersökning och medicinsk kontroll genomförs innan anställning - i samarbete med företagshälsovård.
Drogtest genomförs som del av företagets drogpolicy.
Registerutdrag från belastningsregistret krävs.


START: Omgående
OMFATTNING: Heltid
PLACERING: Strängnäs
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: linn.ostin@pn.se

Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto - där kan du skapa din kandidatprofil och öka dina chanser till drömjobbet. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med andra kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mejl.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Professionals Nord Eskilstuna AB (org.nr 559345-6899)

Arbetsplats
TGW

Kontakt
Linn Östin
linn.ostin@pn.se

Jobbnummer
9763514

