Automationsingenjör / projektledare
2025-10-31
För vår kunds räkning direktrekryterar vi ni en automationsingenjör med ansvar för den tekniska projektledningen
Vill du vara med och utveckla framtidens smarta logistiklösningar i en högautomatiserad miljö? På NewCold i Helsingborg söker vi nu en Automationsingenjör som vill leda tekniska projekt inom automation och bidra till att vår toppmoderna anläggning fortsätter vara en av de mest avancerade i världen.
Om rollen
Som Automationsingenjör blir du en central del av vårt team i Helsingborg. Här arbetar du i hjärtat av vår högautomatiserade verksamhet, där avancerad teknik möter stora flöden av varor i en miljö som aldrig står still. Du får ansvar för att driva och utveckla projekt som påverkar hela anläggningens funktion - från första idé och kravställning till driftsättning och optimering av färdiga lösningar.
Rollen kombinerar tekniskt djup med projektledning och samverkan. Du arbetar nära både drift, underhåll och internationella kollegor, och har möjlighet att påverka både hur vi arbetar här i Helsingborg och hur vi utvecklar våra processer globalt.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att omfatta:
Projektledning: Leda tekniska automationsprojekt från start till mål - planering, genomförande, uppföljning och avslut.
Kravställning: Formulera tydliga funktionsbeskrivningar och specifikationer för nya lösningar.
Systemintegration: Säkerställa att PLC, SCADA, WMS, WCS och övriga IT-system fungerar sömlöst tillsammans.
Test & validering: Delta i riskanalyser, FAT/SAT och idrifttagningar för att garantera kvalitet och säkerhet.
Leverantörssamordning: Beställa, kravställa och följa upp leverantörers arbete.
Analys & förbättring: Initiera tester och kapacitetsmätningar, identifiera flaskhalsar och optimera prestanda.
Dokumentation: Säkerställa att manualer, scheman och rutiner tas fram och överlämnas till drift och underhåll.
Kontinuerlig utveckling: Arbeta med ständiga förbättringar för att öka tillgänglighet, effektivitet och tillförlitlighet i automationen.
Vem är du?
Vi söker dig som vill kombinera ditt tekniska intresse med förmågan att driva projekt framåt. Du har en eftergymnasial utbildning inom automation, el eller maskinteknik och flera års erfarenhet från en roll som automationsingenjör eller teknisk projektledare inom logistik, lager eller industriell produktion.
Du har kunskap om PLC-logik, kan tolka styr- och elscheman, och har erfarenhet av integration av automationssystem. Dessutom är du van vid att arbeta med riskanalyser, tester (FAT/SAT) och ekonomiska analyser som ROI. Svenska och engelska behärskar du obehindrat, både i tal och skrift.
Som person är du analytisk, nyfiken och lösningsorienterad. Du trivs med att samarbeta tvärfunktionellt men är samtidigt självgående och strukturerad. Kvalitet och säkerhet är viktiga ledord för dig, och du ser möjligheter i förändring
