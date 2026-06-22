Automationsingenjör
Ovako AB / Maskiningenjörsjobb / Smedjebacken Visa alla maskiningenjörsjobb i Smedjebacken
2026-06-22
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eller i hela Sverige
Vår medarbetarresa
På Ovako tror vi att arbetet är mer än bara ett jobb - det är en möjlighet att vara en del av något meningsfullt. Vi främjar en öppen och vänlig atmosfär där varje individ är värdefull och där det finns möjligheter till personlig och professionell utveckling. Många av oss finner tillfredsställelse i vetskapen om att vårt arbete bidrar till att göra världen till en bättre plats.
Som en nordisk global ledare inom hållbart stål är Ovako inte bara en arbetsplats, det är en gemenskap som formar en bättre framtid. Medan vissa kanske kallar oss blygsamma, är sanningen den att vi inser att verklig förändring börjar med oss själva. Följ med oss på denna förändringsresa, där naturens skönhet bara är runt hörnet. Var en katalysator för positiv förändring på Ovako.
Vill du utveckla framtidens stålproduktion?
Har du erfarenhet av industriella styrsystem och drivs av att lösa tekniska utmaningar? Vill du arbeta i en verksamhet där automation är en avgörande del av produktionen? Då kan detta vara nästa steg i din karriär.
Ovako i Smedjebacken söker nu en Automationsingenjör som vill vara med och utveckla, optimera och framtidssäkra våra produktionsanläggningar. Här får du en central roll i en modern stålindustri där teknik, produktion och hållbar utveckling går hand i hand.
Din roll
Som automationsingenjör arbetar du nära produktionen och ansvarar för drift, utveckling och förbättring av våra automationssystem. Rollen kombinerar praktisk problemlösning med långsiktigt utvecklingsarbete och ger dig möjlighet att påverka både anläggningens tillgänglighet och framtida investeringar.
Du blir en viktig del av vårt teknikteam och samarbetar dagligen med produktion, underhåll och externa leverantörer.Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Drift, underhåll och utveckling av automationssystem Felsökning, analys och optimering av processutrustning och styrsystem Medverkan vid akuta driftstörningar samt förebyggande underhåll Utveckling och förbättring av HMI-, styr- och drivsystem Deltagande i projekt kopplade till investeringar, nyinstallationer och ombyggnationer Framtagning av tekniska underlag och offertförfrågningar Säkerställande av backup och dokumentation för styrsystem Uppdatering av funktionsbeskrivningar och teknisk dokumentation Analys och dokumentation av el- och automationsrelaterade störningar Rapportering i företagets underhållssystem Utbildning och stöd till personal vid införande av ny teknik och utrustning
Vi söker dig som
Är teknikintresserad, analytisk och trivs i en produktionsnära miljö. Du gillar att ta ansvar, arbeta strukturerat och hitta lösningar på komplexa tekniska problem. Samtidigt är du en lagspelare som uppskattar samarbete över avdelningsgränser.Kvalifikationer
Erfarenhet av PLC-system Kunskap inom HMI-system Erfarenhet av DCS-system Erfarenhet från processindustri Förmåga att läsa och tolka elscheman God datorvana Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift B-körkort
Meriterande
Erfarenhet från stålindustri, valsverk eller metallbearbetande industri Erfarenhet av Siemens- eller ABB-system Erfarenhet av projektledning eller deltagande i tekniska investeringsprojektSå ansöker du
Välkommen med din ansökan och bli en del av framtidens stålindustri.
Vid frågor om rollen kontakta Jenny Isaksson, 0240-668220
Dock senast 9 augusti 2026
Välkommen
Om Ovako
På Ovako specialiserar vi oss på rent, högkvalitativt specialstål, skräddarsydda efter behoven hos våra kunder inom lager, transport och tillverkningssektorer. Vårt högkvalitativa stål, baserat på 97% återvunnet stål, säkerställer lätta och tåliga produkter samt möjliggör mer hållbara och miljövänliga lösningar. Med 2600 dedikerade medarbetare och en global närvaro som sträcker sig över 30 länder samt cirka 1,1 miljarder euro i omsättning står Ovako, ett dotterbolag till Sanyo Special Steel och en stolt medlem av Nippon Steel Corporation, i framkant av stålindustrin. Vårt syfte är tydligt: Tillsammans skapar vi stål för ett hållbart samhälle. Upptäck mer om våra innovativa lösningar på www.ovako.com,www.sanyo-steel.co.jp
ochwww.nipponsteel.com. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ovako AB
(org.nr 556813-5338), https://www.ovako.com/sv/
Smedjegatan (visa karta
)
777 80 SMEDJEBACKEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ovako Smedjebacken, Business Unit Smebox Kontakt
Jenny Isaksson jenny.isaksson@ovako.com 0240-668220 Jobbnummer
9972944