Automationsingenjör
2025-09-23
Nu söker vi en automatiosingenjör till vår kund!!
Ansvarsområden
Vi söker dig som:
• Har eftergymnasial utbildning inom el, automation eller instrumentteknik
• Har erfarenhet av elkonstruktion och/eller instrumentkonstruktion
• Är van vid CAD-verktyg
• Talar och skriver svenska obehindrat, och har grundläggande engelska
Meriterande: Erfarenhet från processindustri och kunskap om maskinsäkerhet.Kvalifikationer
Som elkonstruktör/instrumentkonstruktör får du en varierad vardag där du:
• Skapar el- och instrumentritningar i CAD-verktyg (t.ex. EPLAN, AutoCAD Electrical)
• Dimensionerar och väljer komponenter
• Tar fram teknisk dokumentation
• Samarbetar i projektteam och deltar i möten
• Är med vid driftsättning och felsökning Kompetent och hjälpsamt team
Flexibla arbetstider och möjlighet till viss distansarbete Om företaget
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward.
