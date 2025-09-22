Automationsingenjör
2025-09-22
, Norberg
, Skinnskatteberg
, Smedjebacken
, Avesta
Om tjänsten
Har du koll på styrsystem, älskar att lösa problem och vill vara med där det verkligen smids framtid? Nu söker vi en automationsingenjör till vår kund inom stålindustrin i Fagersta/Avesta-området. Här får du chansen att kombinera teknik, process och industri i en riktigt tung miljö - bokstavligt talat. Du kommer vara en viktig kugge i maskineriet och jobba nära produktionen med både utveckling och förbättring av automationslösningar.
Ansvarsområden Arbeta med drift, underhåll och utveckling av automationssystem i stål- och valsverksmiljö
Felsökning och optimering av processutrustning
Medverka i projekt inom förbättring, nyinstallation och ombyggnation
Tätt samarbete med både produktion, underhåll och externa leverantörer
Ort: Fagersta/Avesta med omnejd Omfattning: Heltid Arbetstider: Dagtid, skiftgång kan ev förekomma längre fram
Om dig
Du är teknikintresserad, självgående och gillar att vara där det händer. Du tar ansvar, är lösningsorienterad och trivs i en miljö där tempot kan växla snabbt. Vi söker dig som både gillar att kavla upp ärmarna - och tänka ett steg längre.
Kvalifikationer Eftergymnasial utbildning inom automation, el eller motsvarande
Erfarenhet av arbete i processindustri, gärna inom stål eller tung industri
Goda kunskaper i PLC-system
B-körkort och tillgång till bil
Meriterande Erfarenhet från valsverk/stålindustri specifikt
Kunskaper i HMI/SCADA
Erfarenhet av projektledning eller deltagande i teknikutvecklingsprojekt
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Företaget
Vår kund är en väletablerad aktör inom stålindustrin med stark lokal förankring och lång tradition. De satsar på modern teknik och hållbara lösningar - och vill nu förstärka sitt team med ytterligare kompetens inom automation. Här får du arbeta i en verksamhet som har både muskler och hjärta, där teknik och människor står i centrum.Om företaget
Vi på Dala Industrisupport är en pålitlig partner inom kompetensförsörjning, med över 100 års samlad erfarenhet. Vi har själva vår bakgrund inom industrin och har god insyn i branschens utmaningar. Vi tror att viljan att lära är minst lika viktig som erfarenhet - och vi är övertygade om att kompetensutveckling är nyckeln till framtidens industri. Därför värnar vi om att bygga långsiktiga samarbeten. Genom vår närvaro och personliga service hjälper vi både företag och medarbetare att nå sin fulla potential!
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
